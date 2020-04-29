疫情趨緩 北京故宮5月1日重新開放

北京的新冠肺炎疫情趨緩，北京故宮博物院29日宣布，自5月1日起有序開放，觀眾實行預約、錯峰、限流參觀。

北京故宮自1月25日起閉館防範新冠肺炎疫情，至5月1日重啟，共計封館了97天。

5月1日重啟後的開放時間自8:30—17:00（16:00 停止入院），周一閉館（法定節假日除外）

開放範圍：目前開放前三殿、後三宮、御花園、外西路、壽康宮、慈寧花園區域的室外展區及東西六宮部分院落。珍寶館、鐘錶館等室內展廳和室內服務場所暫不開放。午門城樓、東華門城樓、神武門城樓及相連城牆暫不開放。開放的原狀陳列殿宇採取殿外護欄隔離的參觀方式。

故宮博物院實行實名制預約參觀，觀眾可通過故宮博物院網路售票網站，使用第二代身分證或護照資訊預約購票，當日24時前可預約10日內門票。目前旺季票價60元，每日限額5000人（8:30-13:00,3000人；13:00-16:00,2000人），額滿為止。故宮博物院會根據疫情防控形勢變化，及時調整每日限額人數。

根據北京市「天安門地區2020年『五一』節日服務保障工作方案」要求，觀眾從東華門外經東筒子河前往故宮午門。

參觀須知部分，觀眾需出示有效身分證原件，準備好本人即時「健康碼」（通過「北京健康寶」小程式申領），顯示未見異常方可入院。

觀眾入院前配合接受體溫測量，如有體溫超過37.3℃或有咳嗽、氣促等異常現象將謝絕入院。全程佩戴口罩，與其他觀眾保持1米以上距離，不聚集不紮堆。當院內某區域觀眾密度較大時，現場工作人員將採取相關措施，請觀眾朋友予以配合。暫停人工講解、提供講解器租用和輪椅、童車免費借用等服務。