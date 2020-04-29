中國：非洲豬瘟防控仍嚴峻 生豬生產基礎還不穩

中國農業農村部今天表示，當前非洲豬瘟防控形勢依然複雜嚴峻，生豬恢復發展的基礎還不牢固。按照官方先前通報，有些地方對疫情存在瞞報漏報和失職瀆職。

根據農業農村部官網，今年3月份以來，中國各地發生13起家豬非洲豬瘟疫情，其中絕大多數疫情由違法違規調運引發。

農業農村部今天組織召開非洲豬瘟防控等工作督導總結視訊會議。

會議強調，各級畜牧獸醫部門要堅持生豬生產恢復和非洲豬瘟等重大動物疫病防控兩手抓，採取更務實的措施確保非洲豬瘟疫情不反彈，確保其他重大動物疫情保持平穩，為年底前生豬生產基本恢復到接近常年水準目標的如期實現，提供有力的防疫保障。

會議指出，當前非洲豬瘟防控形勢依然複雜嚴峻，生豬恢復發展的基礎還不牢固，必須持續強化各項防控措施。針對違法違規調運加劇疫情傳播風險、一些養殖主體不履行防疫主體責任等問題，全面加強監測排查。

今天的會議之前，農業農村部已派出14個督導組深入27個省區的54個市、54個縣督導非洲豬瘟防控和生豬生產，現場檢查場點超過200個。

針對近期因違法調運生豬引發的非洲豬瘟疫情，農業農村部24日發出通報，指近期有一些養殖場戶為了一己私利違法違規出售問題生豬；有一些生豬收購販運人員在明知小豬發病死亡，可能引發重大動物疫情的情況下，仍鋌而走險，且存在運輸車輛未備案、無動物檢疫合格證明、無牲畜耳標等違法違規行為。

通報說，這些疫情在原發地均未向上呈報，說明一些地方在非洲豬瘟防控措施落地落細、檢疫監督執法等方面工作還不到位，甚至還存在漏報、瞞報疫情和失職瀆職行為。