陸超級高速公路開建 支持無人駕駛與電動車邊跑邊充電

大陸首條「超級高速公路」杭紹甬（杭州紹興寧波）智慧高速公路即將開建，將設置自動駕駛專用車道，支持全線自動駕駛車輛自由行駛，還可為電動車邊跑邊充電，時速最高可達140公里。

環球網報，這條「超級高速公路」為杭州至寧波的高速公路複線，起自杭州繞城高速公路下沙樞紐，終點位於寧波穿山疏港高速公路柴橋樞紐，全長約161公里，規劃雙向6車道，投資總金額高達707億人民幣，平均每公里建設費用超過4億（約15億5千萬台幣）。

杭紹甬智慧高速公路沿線會部署高速率、低延時、高可靠的全覆蓋無線通信網路。通車後，將採用大資料驅動的智慧雲控平台，對行駛車輛進行即時監測以及監控。為自動駕駛車道及高速路況提供資訊支撐。

報導稱，這條「超級高速公路」將採用光伏（太陽能）路面。共分為三層：最表層為透光混凝土路面層，具有強度大、透光率高兩大特點；中間層為光伏面板，光電轉化，利用路面空閒時間吸收陽光發電；第三層為絕緣層，既有對光伏面板的物理保護作用，又防水防潮。

同時，路面下還預留了電磁感應磁圈。未來，隨著電動車無線技術的配套，可實現電動車在此路段行駛過程中，邊跑邊充電的功能需求。

該高速公路還借鑒了德國高速公路不限速，義大利最高限速150公里/小時的相應技術標準，遠期預留出140公里/小時提升空間。

這條「超級高速公路」計畫在2022年正式通車，率先為2022年舉辦的杭州亞運會服務。