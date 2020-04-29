快訊

獨／瓊瑤首席玉女陳德容驚爆離婚 她證實去年8月已簽字

半個多月前還在看診！全國最年長醫師謝春梅辭世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸超級高速公路開建 支持無人駕駛與電動車邊跑邊充電

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸計畫中的「杭紹甬」超級高速公路，支持汽車自動無人駕駛和電動車邊跑邊充電的功能。（環球網）
大陸計畫中的「杭紹甬」超級高速公路，支持汽車自動無人駕駛和電動車邊跑邊充電的功能。（環球網）

大陸首條「超級高速公路」杭紹甬（杭州紹興寧波）智慧高速公路即將開建，將設置自動駕駛專用車道，支持全線自動駕駛車輛自由行駛，還可為電動車邊跑邊充電，時速最高可達140公里。

環球網報，這條「超級高速公路」為杭州至寧波的高速公路複線，起自杭州繞城高速公路下沙樞紐，終點位於寧波穿山疏港高速公路柴橋樞紐，全長約161公里，規劃雙向6車道，投資總金額高達707億人民幣，平均每公里建設費用超過4億（約15億5千萬台幣）。

杭紹甬智慧高速公路沿線會部署高速率、低延時、高可靠的全覆蓋無線通信網路。通車後，將採用大資料驅動的智慧雲控平台，對行駛車輛進行即時監測以及監控。為自動駕駛車道及高速路況提供資訊支撐。

報導稱，這條「超級高速公路」將採用光伏（太陽能）路面。共分為三層：最表層為透光混凝土路面層，具有強度大、透光率高兩大特點；中間層為光伏面板，光電轉化，利用路面空閒時間吸收陽光發電；第三層為絕緣層，既有對光伏面板的物理保護作用，又防水防潮。

同時，路面下還預留了電磁感應磁圈。未來，隨著電動車無線技術的配套，可實現電動車在此路段行駛過程中，邊跑邊充電的功能需求。

該高速公路還借鑒了德國高速公路不限速，義大利最高限速150公里/小時的相應技術標準，遠期預留出140公里/小時提升空間。

這條「超級高速公路」計畫在2022年正式通車，率先為2022年舉辦的杭州亞運會服務。

高速公路 車道 義大利

延伸閱讀

1968APP遭質疑人潮不準 政院：協助盡快調整

感人畫面！8旬老翁電動車沒電 員警一人一車推行2公里

獨／1968之亂怎麼來的 原來是因為陳其邁的一句話...

警示熱點將增加到300處 侯友宜：地方也要及時掌握資訊

相關新聞

疫情趨緩 北京故宮5月1日重新開放

北京的新冠肺炎疫情趨緩，北京故宮博物院29日宣布，自5月1日起有序開放，觀眾實行預約、錯峰、限流參觀。

陸超級高速公路開建 支持無人駕駛與電動車邊跑邊充電

大陸首條「超級高速公路」杭紹甬（杭州紹興寧波）智慧高速公路即將開建，將設置自動駕駛專用車道，支持全線自動駕駛車輛自由行駛...

廣州男網上「曬」槍揚言傷人 向警開火遭擊斃

廣州增城日前發生男子持槍揚言傷人，警方到場處理，不料男子與警察對峙多時突然衝出露台，向民警開槍，最後被民警擊傷送醫不治。

中國手遊誘5歲童裸拍 「迷你世界」染黃下架整改

玩家上億的中國兒少手遊「迷你世界」，淪為不肖分子教唆兒童拍攝私密照片的犯罪工具，甚至有五歲幼童受害，業者28日宣布即日起全網下架，徹底阻斷不良內容傳播連結，直至產品整改完畢。

嘴唇被剪、顱內出血 4歲娃被打進ICU 繼母辯「她自傷」

黑龍江省日前發生一起繼母虐待兒童的事件，4歲女童疑遭到繼母毆打致顱內出血送入加護病房(ICU)，事件曝光後當地警方已介入調查，繼母則稱「女童精神有問題，自己打自己」。

兒童被教唆拍私密照 中國手遊迷你世界下架整改

玩家上億的中國兒少手遊「迷你世界」，因淪為不肖分子教唆兒童拍攝私密照片的犯罪工具，業者昨晚宣布即日起全網下架，徹底阻斷不...

女警扮失明攜導盲犬乘車被拒 牠回家委屈嗚咽落淚

山西省公安廳交通警察總隊新聞中心女職員「莉姐」（化名）為了體驗盲人生活，周一（27日）刻意戴上眼罩，在一隻導盲犬的陪同下乘坐太原市的公車，沒想到竟遭到司機拒上車及乘客謾罵；儘管莉姐多次解釋導盲犬是可以登上公共交通工具，惟最終仍無法乘車。事後，導盲犬的主人表示，愛犬每次在外面受委屈，回家後情緒都會長時間很低落。

山雨欲來的香港：瘟疫中被提前的「一國兩制終局」？

即使大疫當前，過去一週的香港政局波瀾凶險，繼去年反送中運動後再次迎來天翻地覆的改變。2020年4月18日星期六清晨，香港警察以去年反送中運動涉嫌組織或參與未經批准的集結等罪名，大動作逮補15名高知名度的民主派人士，包括李柱銘、大律師吳靄儀、壹傳媒創辦人黎智英、前立法會議員「長毛」梁國雄、支聯會主席李卓人等...

貴州清水江特大橋合龍

貴州劍河至榕江高速公路清水江特大橋順利合龍。清水江特大橋高184米，長540米，主橋為塔、梁、墩固結的雙塔中央雙索面預應力混凝土斜拉橋，預計6月底具備通車條件。

動產抵押委託登記 廣州啟動

廣州市市場監督管理局28日表示，自2020年4月28日8時起，廣州市正式啟動動產抵押委託登記試點工作，將生產設備、原材料、半成品、產品的動產抵押登記工作委託中國人民銀行徵信中心辦理。此舉將提升民營和小微企業融資便利度。

陸商用中速磁浮 時速破160公里

4月28日零時8分，由中車株洲電力機車有限公司與湖南省磁浮技術研究中心聯合研製的中國大陸首列商用磁浮2.0版列車在長沙磁浮快線跑出每小時160.7公里的速度，標誌著世界首個速度每小時160公里的中速磁浮交通系統技術攻關獲得成功。

德陽「智能洗衣櫃」興起 乾洗3天完成

「智慧化社區」現正成為大陸各地新趨勢，線上訂購服務到家越來越普及。近日，四川省德陽市部分社區出現「智能洗衣櫃」，住戶乾洗衣服也能實現「足不出戶」，方便、快捷還省時省力。

熱門新聞

嘴唇被剪、顱內出血 4歲娃被打進ICU 繼母辯「她自傷」

制憲公投案明送件 國台辦怒

女警扮失明攜導盲犬乘車被拒 牠回家委屈嗚咽落淚

捷克議長訪台前猝逝中國害的？ 遺孀：恐嚇信成催命符

北京宣布：大陸低風險區進入北京者不需隔離

大陸31省分 只有此地今年首季經濟還能維持正成長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。