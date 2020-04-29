疫情重挫電影產業 陸國家電影局估今年票房損失1200億

新冠肺炎疫情影響各行各業甚深，大陸國家電影局今日指出，從短期看，直接經濟損失巨大，大陸全部電影院暫停營業，製片和宣發基本停滯，目前估算全年票房損失將超過300億元人民幣（約新台幣1200億元）。

今日大陸國家電影局召開電影系統應對疫情工作視訊會議，中宣部常務副部長、國家電影局局長王曉暉主持並講話。

會議分析疫情對電影產業帶來的影響，從中長期看，經濟下行壓力等多種因素疊加，將對電影產業格局、生產方式、經營理念帶來深刻調整，產生全方位、持續性的深刻影響。從國際看，全球電影產業遭受重創，各國電影界都在調整自救。疫情對電影產業造成了前所未有的危機，也是在倒逼電影產業改革升級。

王曉暉強調，要堅持「內容為王」，包含要抓好全面小康題材影片，加緊推進建黨100周年重點影片；要統籌抓好抗疫題材影片創作，把握好格調、掌控好基調、保證好品質，多弘揚正能量。要推動題材類型多樣化，鼓勵現實題材、優秀傳統文化題材創作。要加大電影藝術和技術創新，營造現代時尚的觀影體驗。要穩定人才隊伍，加強培養培訓。

王曉暉指出，要探索院線重組做大做強的有效方式，鼓勵跨地區兼併重組，繼續穩步推進人民院線、藝術電影放映聯盟、點播影院發展，推動影院提高經營能力，迎接好復業後的補償性觀影消費。