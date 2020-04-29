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黑龍江成新疫區 民眾擔心如湖北人般被歧視

中央社 / 台北29日電

武漢解封後，黑龍江省成為中國2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）的新疫區，部份城市更實施「3人以上上街一律拘留」的規定。當地民眾擔心，外地人會把黑龍江人當成疫情初期的湖北人般歧視。

德國之聲報導，與俄羅斯接壤、下轄口岸城市綏芬河市的牡丹江市官方26日下令，要各戶派一人外出採買生活必需品後立即返家。27日起「糾察隊會上街，發現三人以上外邊同行者查處，一律拘留」，全市同時禁止機動車上路。

牡丹江市府同日還發布緊急通知，要求全體市民「非必要，不外出」，並宣布27日起一律禁止外來車輛與人員入市，各戶人員一律不准外出，道路與村莊內一律不准有人；除藥房及證照齊全的超市外，其餘商店一律關閉；街上除獲准外，車輛一律不得上街。

根據報導，黑龍江大慶市的邱先生指出，當地疫情趨嚴重後，全國各地對東北的偏見也會加深，如今中國網路上已能看見對東北的歧視。未來，黑龍江人得面對大規模的就業歧視，處境猶如之前的湖北省。同時，疫情也嚴重打擊了黑龍江的旅遊業。

牡丹江市的黃先生指出，黑龍江已經是「中國的第二個湖北省」，他的一名在山東工作的朋友，先前因疫情嚴重在家中辦公。當他最近要返回山東復工時，公司一得知他是黑龍江人便叫他待在家裡，6月再復工。

黃先生指出，牡丹江市如今人潮大幅減少，且有24個小區接受重點管控。然而，大部分市民對政府的透明度持懷疑態度，他個人就不信任政府公告的資訊。因此，當地有些人就會嘗試透過其他管道，取得疫情相關資訊。

至於出現多起群聚感染的哈爾濱，封鎖管控機制相對沒有牡丹江般嚴格。當地的李小姐表示，目前哈爾濱部分早市仍有繼續營運，但官方仍要求民眾近期不要聚集。

李小姐表示，哈爾濱民眾對官方公布疫情資訊的信任度有很大差別。較為年長者會選擇完全相信，但有些年輕人會質疑政府的數據。

黑龍江省過去2週來由於出現群聚感染，3名原在武漢支援的中國重症醫學專家，26日已轉往黑龍江「分享武漢疫情防控經驗」。根據黑龍江省衛健委今天公布的最新疫情，全省目前累計有553例確診病例，其中386例是境外移入；另有34例是無症狀感染者。

黑龍江 疫情 武漢

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