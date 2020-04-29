嘴唇被剪、顱內出血 4歲娃被打進ICU 繼母辯「她自傷」

黑龍江省日前發生一起繼母虐待兒童的事件，4歲女童疑遭到繼母毆打致顱內出血送入加護病房(ICU)，事件曝光後當地警方已介入調查，繼母則稱「女童精神有問題，自己打自己」。

綜合媒體報導，這名女童4月23日因顱腦損傷被送醫，到院時全身有多處被菸頭燙過的燙傷，甚至連嘴唇都被剪傷，但繼母則表示「女童精神有問題，自己打自己」。知情人士更透露女童已經不是第一次外傷住院，醫院也曾多次報警。

女童的張姓生母28日表示，她是在27日透過微信朋友圈，才得知女兒被打且傷勢嚴重，女童父親自稱對此不知情，「他說孩子是在他不知情的情況下被後媽虐待的」。

據報導，張女哽咽說道，女兒做完開顱手術，至今尚未醒過來，「今年過年女兒去前夫那串門，後來因為疫情的影響，就被滯留在建三江了」，張女表示自己從外地到黑龍江，因新冠疫情需要做檢測，目前還沒有見到女兒。

張女表示，一定要嚴懲行凶者，給女兒最好的治療。

警方稱女童的繼母虐童，屬於故意傷害，情節特別嚴重。張女表示，「現在最重要的是孩子，孩子是第一位的，我只是希望女兒趕快好起來，他們能給我女兒一個交代。」