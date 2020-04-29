中國手遊誘5歲童裸拍 「迷你世界」染黃下架整改

玩家上億的中國兒少手遊「迷你世界」，淪為不肖分子教唆兒童拍攝私密照片的犯罪工具，甚至有五歲幼童受害，業者28日宣布即日起全網下架，徹底阻斷不良內容傳播連結，直至產品整改完畢。

新京報報導，這款高度自由的沙盒（sandbox）遊戲，由深圳市迷你玩科技有限公司開發，於2015年12月26日發行，標榜「鍛煉青少年三維空間思維，開發想像力和認知能力」。玩家幾乎都是兒童、青少年，下載數已突破一億。

但因為不肖分子別有用心，迷你世界已變調染黃。據報導，有人透過這款手遊，教唆5歲的王小雲（化名）脫衣服對著智慧型手機拍照，並囑咐她「不能告訴媽媽」。

還有高三學生為保護幼小弟妹，故意偽裝成12歲少女，藉由迷你世界評論區的QQ號進入涉黃群組，赫然發現「真的有噁心的人，在裡面去誘騙未成年人拍裸照」。

迷你世界官方微博28日晚間發布公告稱，「迷你世界未善盡不良內容傳播的有效監管責任，嚴重影響廣大青少年用戶的身心健康，深感歉意與不安」。主動從全網各個管道下架迷你世界，徹底阻斷不良內容連結，直至產品整改完畢。下架期間將就內容安全問題嚴謹落實一切整改措施，配合公安機關將犯罪分子繩之以法。