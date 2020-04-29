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廣州男網上「曬」槍揚言傷人 向警開火遭擊斃
廣州增城日前發生男子持槍揚言傷人，警方到場處理，不料男子與警察對峙多時突然衝出露台，向民警開槍，最後被民警擊傷送醫不治。
新京報報導，廣州增城警方26日接到民眾報警，稱石灘鎮一房屋內有名姚姓男子在網上發布消息，稱其手上有槍枝和炸彈，揚言要傷害他人。
當地公眾號「石灘圈子」上傳多張姚男的朋友圈截圖，照片顯示姚男當天上傳一段影片，陽台上擺放一些槍枝、子彈、煤氣罐等危險品，姚男發文則挑釁，「派出所民警所長全部上膛了，來一個死一個來抓我吧。儘管放馬過來，炸彈已經做好，軍火庫喔有人敢來抓我嗎……我爛命一條，做咩不敢抓我，不是很多狙擊手嗎？」
警方到場後會同村幹部及其家屬勸誡姚男，但男子一直躲在屋內不予理會。
當晚23時，姚男突然衝出陽台，用自製槍枝向民警開槍。現場戒備民警果斷開槍將其擊傷，但姚男送醫搶救仍身亡。處置過程中，未造成其他人員受傷，案件仍在偵辦中。
據報導，知情村民透露，姚男從小就和父母在村裡生活，以前是個很機靈的人，但十年前精神出了問題。這次可能是因為和家人吵架受到刺激，才做出過激行為。
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