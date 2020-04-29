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大陸五一假期遊景區 實施預約制

經濟日報 / 記者賴錦宏／綜合報導

中央宣傳部、文化和旅遊部召開電視電話會議，針對五一假期，各地要切實做好旅遊風景區疫情防控和安全有序開放工作，堅持防疫優先，並推動實施預約制度等安排。

大陸五一假期將至，本次假期有五天，是12年來最長的一次。然而，在新型冠狀病毒肺炎疫情之下，中國大陸民眾計劃出門亦變得較謹慎。大陸官方要求堅持防疫優先，並推動實施預約制度等安排。

兩部門會議指出，今年的「五一」假期是中國大陸進入常態化疫情防控階段後的首個旅遊小長假。各地在增加假日旅遊產品供給、擴大旅遊消費的同時，應為廣大遊客健康出行做好保障。

會議強調，各級宣傳、文化和旅遊部門要把旅遊風景區開放管理各項工作抓實抓細，堅持防控優先，確保有序開放；堅持客流管控，加強風景區入口、重要遊覽點等重點區域和重要節點管理，嚴防人員瞬間聚集；要推動實施預約制度，引導遊客間隔入園，錯峰旅遊；要審慎評估收費景區開展優惠活動並加強應對調控力度；要加強風險排查，做好應急預案，開展應急演練；加強宣傳引導，妥善應對輿情，加強文明提示，倡導文明旅遊新風尚。

會議要求，各地要落實落細疫情防控和假日旅遊各項工作，強化旅遊包車、食品安全管理，完善防汛備汛、火災防控措施。

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