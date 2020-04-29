動產抵押委託登記 廣州啟動

廣州市市場監督管理局28日表示，自2020年4月28日8時起，廣州市正式啟動動產抵押委託登記試點工作，將生產設備、原材料、半成品、產品的動產抵押登記工作委託中國人民銀行徵信中心辦理。此舉將提升民營和小微企業融資便利度。

中新社報導，當事人辦理動產抵押登記時，只需依照中國人民銀行徵信中心動產融資統一登記公示系統，按登記內容的格式化要求，填寫相關信息及上傳附件材料，當用戶確認提交登記信息時，該筆登記即生效。

登記完成後，當事人可以直接登錄徵信中心動產融資統一登記公示系統，按「抵押人名稱」或「登記證明編號」進行信息查詢，由登記系統出具查詢證明文件。同時，也可以在大陸全國市場監管動產抵押登記業務系統，和企業信用信息公示系統中查詢公示的登記信息。

據廣州市市場監管局介紹，開展動產抵押委託登記試點，是廣州市進一步優化營商環境、提高動產抵押登記效率、保護當事人動產抵押相關權益的一項重要舉措。

廣州市市場監管局表示，即時提交、即時生效，登記機構不再對登記材料進行審查。節約了時間，提高了效率，將極大地提升民營和小微企業融資便利度。