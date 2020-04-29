德陽「智能洗衣櫃」興起 乾洗3天完成

「智慧化社區」現正成為大陸各地新趨勢，線上訂購服務到家越來越普及。近日，四川省德陽市部分社區出現「智能洗衣櫃」，住戶乾洗衣服也能實現「足不出戶」，方便、快捷還省時省力。

在德陽市區的華庭陽光社區，配送員正在將洗好的衣服投進智能洗衣櫃，「馬上就會有簡訊提醒客戶取件，像取包裹一樣。」工作人員介紹，社區住戶只需在螢幕上掃碼「我要洗衣」，櫃門就會打開，將需要送洗的衣服放進去後，配送員便會接到訂單取走衣服送洗。正常情況下，從客戶投遞到取回衣服，72小時內就可以完成。

目前，智能洗衣櫃的微信平台已有多家洗衣店入駐，價格都有標註；客戶可根據需求隨意選擇，配送員會根據下單資訊，將衣服送至指定的乾洗店。據介紹，他們計畫今年年底前進駐德陽市區80%的社區，吸引社區半徑1公里內的洗衣店加入，從而形成規模效應，更方便地服務社區居民。

據了解，四川已經提出傳統服務業要加速向數位化轉型，讓社區綜合服務體邁向「雲端」，讓購物、訂餐、家政、美髮、洗衣、維修等實現「線上預約、線下到家」的一站式服務，居民足不出戶，即可享受便利和高品質的生活。