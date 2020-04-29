陸商用中速磁浮 時速破160公里

4月28日零時8分，由中車株洲電力機車有限公司與湖南省磁浮技術研究中心聯合研製的中國大陸首列商用磁浮2.0版列車在長沙磁浮快線跑出每小時160.7公里的速度，標誌著世界首個速度每小時160公里的中速磁浮交通系統技術攻關獲得成功。

中新社報導、2016年7月，為進一步提升中國大陸中低速磁浮的科技水平與商業生命力，湖南作出部署啟動「中速磁浮交通系統」重大科技攻關。當時該項工作在世界範圍內無成功經驗參考，攻關組集合中國20餘家技術頂尖的磁浮單位，分24個子課題、6大子系統進行集智攻關。

本次提速測試屬於全部攻關工作中最關鍵的收官部分，歷時10個月攻克中速懸浮穩定、車橋耦合、靴軌耦合等重大技術難題，克服了測試風險大、無成功案例借鑑及夜間作業時間短等困難，按照從低到高、循序漸進、逐級驗證的原則開展，完成列車最高設計速度每小時160公里的測試工作。

據悉，目前全球已經商業運營的磁浮線路有5條，其中上海的是速度超過每小時400公里的高速磁浮列車，其它則是運營速度為每小時100公里的中低速磁浮列車。世界上能達到的最高速度中低速磁浮列車系統為每小時131公里，由日本HSST列車在試驗線上完成測試。

此次磁浮2.0版列車是按照商業運營標準生產製造，並在商業運營線上進行試驗驗證，實測最高速度已突破設計水平，車輛運行各項舒適度指標均滿足規範要求，表明中速磁浮交通系統已具備工程化應用條件。