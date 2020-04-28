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武漢給予大學應屆畢業生 每人近6,000元求職創業補貼

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為武漢大學早前校園內櫻花盛開景象。（新華網）
圖為武漢大學早前校園內櫻花盛開景象。（新華網）

疫情衝擊經濟也影響今年社會新鮮人就業。為此，湖北省宣布，對所有武漢高校（大學）、職業院校、技工院校2020屆畢業生，將給予每人人民幣1,400元 （約新台幣5,950元）一次性求職創業補貼。

中共中央政治局17日召開會議除重申「穩就業」並提出要「保居民就業」，會中還特別強調「要加強對湖北省和武漢市經濟社會發展和民生保障的政策支持，幫助群眾解決就業、收入、就學等方面的實際困難」。

武漢市人力資源和社會保障局總會計師吳剛表示，武漢地區現共有各類高校83所，2020年武漢地區應屆畢業生達31.7萬人，較去年增長9.3％，畢業生規模將創歷史新高。

除將提供武漢所有高校、職業院校、技工院校應屆畢業生每人將近新台幣6,000元一次性求職創業補貼，吳剛說，武漢還將從鼓勵企業吸納就業、引導畢業生到基層就業、擴大招聘規模等方面，協助高校應屆畢業生就業。

例如，武漢目前已籌集各類企業崗位25萬個，專門招聘高校畢業生。對吸納高校畢業生就業的中小微企業和社會組織，將按每人人民幣1,000元（約新台幣4,250元）的標準給予一次性就業補貼。

此外，為引導高校畢業生到基層就業，武漢還增加了2,000個社區工作崗位、1,000個公益性崗位、5,700個就業見習崗位。同時增加了2020年全市公務員、選調生招錄計劃，將事業單位空缺崗位主要用於專項招聘應屆畢業生。

武漢並將市級優秀高校畢業生創業項目最高資助由人民幣20萬元提高至30萬元，今年也將新建十家大學生創業學院，累計建成50家大學生創業學院，每年提供培訓不少於10萬人次。對於符合條件的市級孵化基地（育成基地）給予每年人民幣15萬元獎補，對高校畢業生返鄉創業項目最高更將給予人民幣20萬元獎補。

除了武漢之外，大陸各省市也提供各類職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、創業補貼、就業見習補貼等措施，以協助今年應屆畢業生求職就業。

例如江西省就提供獲國家助學貸款及低保家庭、貧困殘疾人家庭等來自弱勢家庭的應屆高校畢業生，可申請一次性求職補貼人民幣1,000元。對符合條件的高校畢業生參加就業技能培訓、企業職工崗位技能培訓等，最高還可獲得每人人民幣6,000元（約新台幣2萬5,500元）職業培訓補貼。

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