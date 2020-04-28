快訊

強弓專案再驗證：台版「薩德」弓三增程版升空

吹哨醫師李文亮獲「中國青年五四獎章」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
最先披露新冠肺炎疫情的武漢中心醫院醫生李文亮，獲「中國青年五四獎章」。（新浪微博照片）
最先披露新冠肺炎疫情的武漢中心醫院醫生李文亮，獲「中國青年五四獎章」。（新浪微博照片）

中國大陸公布第24屆「中國青年五四獎章」獲獎者名單，表彰青年中的優秀典型和模範代表。名單中亦包括最先披露新冠肺炎疫情的武漢中心醫院醫生李文亮

據中新社，中共共青團中央、全國青聯決定授予丁良浩等60人第24屆「中國青年五四獎章」，授予北汽福田國慶70周年群眾遊行彩車底盤製作和技術保障團隊等34個青年集體第24屆「中國青年五四獎章集體」，追授王爍等34人第24屆「中國青年五四獎章」。

當中，在「中國青年五四獎章」名單中，獲獎者包括最先披露肺炎疫情、有「吹哨人」之稱的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮；離世後才被追認為「三八紅旗手」，年僅29歲的武漢協和江北醫院蔡甸區人民醫院消化內科女醫生夏思思等人。

另外，在「中國青年五四獎章集體」名單中，則包括武漢火神山、雷神山醫院建設團隊，以及多間大學的醫療團隊等。

新冠肺炎 北醫 李文亮 武漢

延伸閱讀

菲律賓新冠肺炎添19例死亡 印尼增415例確診

紐約市擴大檢測 州長古莫：近四分之一市民染疫

金酒新任總經理楊駕人 首在提配套措施因應疫情

SEMI調查 多數晶片廠已針對新冠肺炎做好萬全準備

相關新聞

吹哨醫師李文亮獲「中國青年五四獎章」

中國大陸公布第24屆「中國青年五四獎章」獲獎者名單，表彰青年中的優秀典型和模範代表。名單中亦包括最先披露新冠肺炎疫情的武...

疫情推動大陸網路應用發展 線上教育呈爆發式增長

根據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）調查，這次新冠肺炎疫情推動大陸各類網路應用出現較大幅度增長。其中，線上教育、線上政...

睽違五年一家團圓 王全璋：盼彌補多年來的虧欠

中國著名維權律師王全璋在與妻兒分別將近五年之後，終於在周一 (4月27日) 晚間返回北京家中，與周日 (4月26日) 突因急性闌尾炎而短暫住院的妻子李文足與兒子團聚。社交媒體上廣傳一家三口相擁而泣的影片及展開笑顏的照片。

太害怕被傳染新冠肺炎 武漢男竟腦出血

身體稍微不舒服，就懷疑自己是不是感染了新冠，這種感覺估計不少人都有過。最近，武漢市民王先生就因此焦慮不已，但讓他意外的是...

美國、印度宣稱 中國大陸提供劣質病毒試劑盒

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）4月27日抨擊中國大陸向美國提供「劣質」的新型冠狀病毒（COVID-...

兩岸青年文創賽 台生奪金獎

第三屆海峽兩岸（昆山）青年文化創意大賽27日揭曉，由來自實踐大學碩工二甲戴隆傑，以「西遊記－戲曲角色自走木偶文具組」獲得金獎。

新疆海拔最高機場 開工

位於新疆喀什地區帕米爾高原上的塔什庫爾干機場26日動工建設，建成後將成為新疆自治區海拔最高的機場。

嘉峪關長城新科技 本體、環境同呵護

一九四九年以來已歷經數十載保護修繕的嘉峪關長城，如今再次實施多種保護新模式，科技讓長城保護成果得到有效延續和傳承。

廣交會網上舉辦 參展指引公布

將在網上舉辦的第127屆廣交會，26日首次發布參展指引。受新冠肺炎疫情影響，本屆廣交會將於6月15日至24日在網上舉辦，為期10天。為保證廣交會首次網上舉辦的品質，本屆廣交會延續線下實體展對參展企業的資質要求，約2.5萬家中國大陸企業將參加出口展，來自約30個國家和地區的約400家企業將參加進口展。

兩岸（昆山）青年文創大賽 台灣學生奪得多項大獎

第三屆海峽兩岸（昆山）青年文化創意大賽27日揭曉，由來自實踐大學碩工二甲戴隆傑，以「西遊記－戲曲角色自走木偶文具組」獲得...

【香港高教難關1】疫情＋反送中 大學人才「進不來、出不去」

學生國際化程度為大學重要指標，香港的大學每年都祭出高額獎學金招攬各國頂尖學生，外籍生比率在全球名列前茅。但受到去年反送中事件和新冠肺炎疫情雙重衝擊，外籍生不來，本地生不出去，讓香港幾乎停滯。香港城市大學校長郭位憂心表示，「不只香港，全世界的高教流動幾乎停滯，國際化巨大衰退，這是不好現象。」

馬雲大手筆捐贈 中國借助重振形象

中國首富、阿里巴巴的創辦人馬雲大手筆對150國捐贈防疫物資，中國外交部曾以此向美國誇耀，試圖借助馬雲的名氣，重振中國的國際形象！《BBC》指出，絕大多數的國家都表達對馬雲的謝意，特別是在非洲。馬雲傳記的作者克拉克認為，儘管中國政府可能有人看他不順眼，擔心功高震主，但此時中國不能沒有他助攻。

熱門新聞

「非洲兄弟」奈及利亞律師集體起訴中共 索賠2千億美元

緋聞風暴 蔣凡接班阿里夢碎

中國大陸反駁歐盟報告指控散播假消息 自稱也是受害者

愛奇藝違法落地？ 行政院跨部會處理中

荷蘭駐台機構更名 陸駐荷使館提嚴正交涉

報復美國？陸發布新網路安全審查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。