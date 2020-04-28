吹哨醫師李文亮獲「中國青年五四獎章」

中國首富、阿里巴巴的創辦人馬雲大手筆對150國捐贈防疫物資，中國外交部曾以此向美國誇耀，試圖借助馬雲的名氣，重振中國的國際形象！《BBC》指出，絕大多數的國家都表達對馬雲的謝意，特別是在非洲。馬雲傳記的作者克拉克認為，儘管中國政府可能有人看他不順眼，擔心功高震主，但此時中國不能沒有他助攻。

2020-04-27 17:39