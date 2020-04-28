吹哨醫師李文亮獲「中國青年五四獎章」
中國大陸公布第24屆「中國青年五四獎章」獲獎者名單，表彰青年中的優秀典型和模範代表。名單中亦包括最先披露新冠肺炎疫情的武漢中心醫院醫生李文亮。
據中新社，中共共青團中央、全國青聯決定授予丁良浩等60人第24屆「中國青年五四獎章」，授予北汽福田國慶70周年群眾遊行彩車底盤製作和技術保障團隊等34個青年集體第24屆「中國青年五四獎章集體」，追授王爍等34人第24屆「中國青年五四獎章」。
當中，在「中國青年五四獎章」名單中，獲獎者包括最先披露肺炎疫情、有「吹哨人」之稱的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮；離世後才被追認為「三八紅旗手」，年僅29歲的武漢協和江北醫院蔡甸區人民醫院消化內科女醫生夏思思等人。
另外，在「中國青年五四獎章集體」名單中，則包括武漢火神山、雷神山醫院建設團隊，以及多間大學的醫療團隊等。
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