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睽違五年一家團圓 王全璋：盼彌補多年來的虧欠

德國之聲 / 德國之聲

中國著名維權律師王全璋在與妻兒分別將近五年之後，終於在周一 (4月27日) 晚間返回北京家中，與周日 (4月26日) 突因急性闌尾炎而短暫住院的妻子李文足與兒子團聚。社交媒體上廣傳一家三口相擁而泣的影片及展開笑顏的照片。

此前，李文足在王全璋准備獲釋前接受德國之聲采訪時曾表示，面對王全璋即將被釋放，她心中充滿了期待與激動。根據網上廣傳的視頻，李文足在王全璋現身時，立即撲到王全璋懷中哭泣。後來一家三口也一起坐在沙發上相擁，並由友人替三人合影留念。

李文足急性闌尾炎住院

王全璋原先被當局告知，因判決中包含剝奪政治權利，所以他被迫在出獄後，留在山東省的濟南市，無法返回北京與兒子跟妻子團聚。然而，李文足周日突然罹患急性闌尾炎，隨即被送入醫院治療。王全璋聽聞消息後，隨即包車從濟南打算前往北京探視李文足，但他卻在半路遭警方攔截，帶回濟南。

後來王全璋提出希望北上照料住院的李文足及兒子後，警方表示會向上級呈報。最後，王全璋在多名警察的陪同下，返回北京。李文足在周一深夜也透過推特發文説：「全璋於今晚7點51分回家了！感謝一直關注丶支持我們的各界人士！」

盼彌補對妻兒多年虧欠

王全璋周二上午接受德國之聲專訪時表示，對於能夠與分離將近五年的妻兒團聚，他心中感到很舒暢，也感覺到一種「久違的真實」。他說：「畢竟我跟妻兒分離了將近五年的時間。在監獄中，我只能隔著玻璃，透過電話與他們通話。現在是五年來，我們全家第一次能聚在一起。」

而雖然他周日試圖返回北京時，在半路被警察攔截，但王全璋表示，當他得知能從濟南回到北京後，他過去幾周一直壓抑的心情，也感到一種釋放。他告訴德國之聲：「我感覺特別的期待。我在回北京的路上，還有心情看看周圍風光及大自然的景色，這感覺特別好。跟我在濟南時壓抑的感覺相比，是完全不一樣的。」

王全璋説，當濟南警方答應讓他回北京照料妻兒時，他所得到的消息是，往後他將成為濟南與北京兩地共管。他認為，既然北京當局也可以管我，他認為自己沒必要返回山東。他向德國之聲表示：「我希望能長期在北京。既然我現在因為隔離觀察不能出門，所以我希望趁機享受人倫，陪陪孩子跟老婆，彌補一下這麼多年來對他們的虧欠。」

然而，王全璋也指出，他目前仍處於被剝奪政治權利的狀態，而當局也自行擴大對該法的解釋，將剝奪的權利範圍擴大至言論丶游行丶集會及出版。後來，當局更直接限制王全璋接受媒體采訪，表示該權利始於言論權的一部分。

王全璋説：「對於他們的說法，我感到非常的抵觸但同時也謹慎的看待。我一直認為言論權不該屬於政治權利，而是該屬於基本人權。我從被釋放後就開始跟他們溝通，但官方不斷堅持接受采訪是政治權利，他們不願我接受采訪。」

王全璋表示，也因為如此，他現在對外發言時，必須十分謹慎。他向德國之聲表示：「我現在身處的環境，還是很多人會在公權力中夾帶自己的私貨，這件事讓我難以接受。」即便如此，王全璋仍對各界過去五年多來的關心，表達了誠摯的感謝。他說，各界對他與家人的支持，協助他們一家度過艱難的時刻，也讓他在被關押的過程中，能更安全與健康。他說：「我希望有更多媒體能關注因為維護中國基本人權及公民基本自由，而被關進冤獄的人權捍衛者及律師。」

本文章由德國之聲授權提供】

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