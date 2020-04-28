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太害怕被傳染新冠肺炎 武漢男竟腦出血

世界日報 / 中國新聞組╱北京28日電
武漢一位市民害怕自己感染新冠肺炎而焦慮不已，但讓他意外的是，自己近日卻因為腦出血進了醫院。圖為武漢的醫護人員。 新華社
武漢一位市民害怕自己感染新冠肺炎而焦慮不已，但讓他意外的是，自己近日卻因為腦出血進了醫院。圖為武漢的醫護人員。 新華社

身體稍微不舒服，就懷疑自己是不是感染了新冠，這種感覺估計不少人都有過。最近，武漢市民王先生就因此焦慮不已，但讓他意外的是，沒感染新冠，自己近日卻因為腦出血進了醫院。

看看新聞報導，在醫院重症監護室裡，王先生已經處於半昏迷狀態。據醫師說法，兩天前，他被緊急送入急診科。醫師檢查，當時他的血壓高壓200，低壓105。「肢體麻木，一側身體偏癱。已經出現了明顯的腦出血症狀。」

經詢問病史後，醫師得知，最近王先生出現了一些咳嗽、打噴嚏的症狀。這一下，讓他緊張不已。

武漢市漢陽醫院神經外科主任楊國平說，情緒高度緊張會導致血壓增高。同時，王先生也是一位高血壓患者，焦慮狀態，加上疫情期間，用藥不規律，這一下，血壓就失控導致出現了腦出血。

除了王先生，還有不少患者因為心情焦慮，紛紛出現了消化道疾病。湖北省中醫院脾胃病科主任醫師林敏指出，「半數的消化道病人都是因為焦慮引起的，精神壓力大導致神經紊亂，出現消化道異常。」

因此，醫師提醒患者，身體出現不適反應後，不要過分恐慌或者猜疑，應該盡快到醫院就醫，避免小病拖成大病，造成無法挽回的後果。

醫師 患者 武漢

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