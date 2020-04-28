美國、印度宣稱 中國大陸提供劣質病毒試劑盒

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）4月27日抨擊中國大陸向美國提供「劣質」的新型冠狀病毒（COVID-19）試劑盒，以牟取暴利。

納瓦羅在接受福斯新聞電視台節目《Fox & Friends》訪問時說：「現時有許多來自中國的抗體測試質量低劣，出現像讀數錯誤這樣的情況。」

他稱：「那個地方，也許，我們可以找那些免疫的人，（他們）能在一個更安全的環境、工作場所中。不過我們不可讓中國大陸帶來那些假的測試以及偽造的測試，因為那將非常具破壞性。」

納瓦羅再次指出病毒源於中國湖北省武漢市，批評中方隱暪疫情6周。他指出：「他們本可以在武漢遏止它。（但）他們沒有。他們把這（病毒）散播到世界，有成千上萬的中國人上飛機到米蘭、紐約以及其他地方。」

印度醫學研究理事會（ICMR）近日則表示，從中國大陸進口的新冠病毒檢測試劑盒出現問題，並宣布停用。

對此，中共駐印度大使館表示，對此深表關切，正了解核實有關情況。大使館方面又強調，新冠抗體檢測試劑的儲存、運輸和使用均有嚴格要求，任何未經專業人員按照產品說明規範進行的操作，都會導致檢測準確率的偏差。

印度4月從中國購入超過50萬組的新冠病毒檢測試劑盒，藉此強化印度的檢測能力，但印度醫學研究理事會4月27日表示，印度有多個省份抱怨從中國兩家企業買進的這批診斷試劑組的品質，並要求退貨。

印度醫學研究委員會表示，該委員會也對廣州萬孚生物技術股份有限公司與珠海麗珠試劑股份有限公司兩家企業生產的試劑盒品質進行了評估，儘管這兩家公司先前承諾會達到良好的監測目標，但評估結果卻在其敏感度上，出現極大的差異性。印度醫學研究委員會進一步稱，「有鑑於此，我們勸告各省政府停止使用上述公司生產的這些診斷試劑組，並退還給這些原來的供應商。」