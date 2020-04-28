快訊

抗疫100天／一端台北、一端紐約…她的淚水與遲到的口罩

ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒班機再現：陝西新增20人確診 來自同一莫斯科航班

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
4月26日乘坐莫斯科至北京航班CA910，有20人確診。（新浪微博照片)
4月26日乘坐莫斯科至北京航班CA910，有20人確診。（新浪微博照片)

陝西今日（28）新增境外移入新冠肺炎確診病例20例、無症狀感染者5例，均為中國籍，來自4月26日乘坐莫斯科至北京航班CA910。

據星島網，這班CA9104月27日到達第一入境點西安咸陽國際機場後入境。航班落地後，全部人員落實海關檢疫、核酸檢測、點對點轉運、隔離診療、隔離醫學觀察等閉環管理措施，無陝西省內自行活動軌跡。

新增密切接觸者148人，均為新增確診病例和無症狀感染者的同機乘客，全部已落實集中隔離醫學觀察措施。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

大陸新增6確診 3例本土病例都在黑龍江

日本禁87國人入境至5月底 含美中台韓

防疫情擴大 泰國入境航班禁令擬延至5月中

高層密集考察地方 港媒：中國社會秩序全面重啟

相關新聞

毒班機再現：陝西新增20人確診 來自同一莫斯科航班

陝西今日（28）新增境外移入新冠肺炎確診病例20例、無症狀感染者5例，均為中國籍，來自4月26日乘坐莫斯科至北京航班CA...

湖北任務結束 京滬穗開學復課

新冠肺炎重災區湖北武漢住院患者清零後，大陸副總理孫春蘭率「中央指導組」昨天離開武漢返回北京。與此同時，京滬穗高三、初三學生也於昨天開學復課。大陸官方昨通報，新增三例確診病例，是有通報以來的最少病例。

大陸專家警告：不排除秋冬季再次爆發新冠肺炎疫情

大陸新冠肺炎疫情趨向緩和，在大陸國新辦27日（周一）舉辦的吹風會上，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強指出，到了今年秋...

不滿只發10元人民幣盒飯 牡丹江新冠患者「絕食砸飯菜」

黑龍江牡丹江市一間醫院，日前傳出有新冠肺炎確診患者不滿醫院提供的飲食太差，發起集體絕食抗議，還將飯菜往走廊上亂扔。對此網民反應兩極，有人認為飯菜可能就真的很差，才會出現集體絕食；亦有人認為，患者們應多一些包容和理解。

月嫂狂咳！雇主1家3口確診新冠肺炎 索賠遭拒

武漢市一名楊姓女子產下寶寶後，請了月嫂上門服務，期間月嫂出現不斷咳嗽症狀，楊女要求暫停合約卻被拒絕。之後月嫂、雇主一家三口都確診新冠肺炎。但月嫂中心認為不確定誰是傳染源，拒絕賠償。

大陸疫情整理包／累計確診80754例 死亡總數達3136例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

熱門新聞

圖表看疫情／全球病例數突破300萬 義、法、西5月將逐步解封

張上淳證實有一人「三採陰出院又復陽」 估傳染力弱

「護台灣助世界」台灣將推口罩捐贈活動 只需簡單4步驟

美衛生部長和陳時中通話後 推文這樣說

直播／我今又零確診！ 目前維持429例確診

柯文哲愛將小董傳與副市長祕書不倫 女方：單身才交往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。