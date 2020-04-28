毒班機再現：陝西新增20人確診 來自同一莫斯科航班

黑龍江牡丹江市一間醫院，日前傳出有新冠肺炎確診患者不滿醫院提供的飲食太差，發起集體絕食抗議，還將飯菜往走廊上亂扔。對此網民反應兩極，有人認為飯菜可能就真的很差，才會出現集體絕食；亦有人認為，患者們應多一些包容和理解。

2020-04-27 15:13