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毒班機再現：陝西新增20人確診 來自同一莫斯科航班
陝西今日（28）新增境外移入新冠肺炎確診病例20例、無症狀感染者5例，均為中國籍，來自4月26日乘坐莫斯科至北京航班CA910。
據星島網，這班CA9104月27日到達第一入境點西安咸陽國際機場後入境。航班落地後，全部人員落實海關檢疫、核酸檢測、點對點轉運、隔離診療、隔離醫學觀察等閉環管理措施，無陝西省內自行活動軌跡。
新增密切接觸者148人，均為新增確診病例和無症狀感染者的同機乘客，全部已落實集中隔離醫學觀察措施。
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