兩岸青年文創賽 台生奪金獎

第三屆海峽兩岸（昆山）青年文化創意大賽27日揭曉，由來自實踐大學碩工二甲戴隆傑，以「西遊記－戲曲角色自走木偶文具組」獲得金獎。

談起作品設計理念，獲得金獎的戴隆傑表示，自走木偶原本是傳統木製玩具，透過物理擺盪來驅動木偶前進，富含教育性質且充滿樂趣，不僅可以勾起小朋友的興趣，也可以藉由玩樂，來認識傳統的戲曲文化。

獲獎的20件作品當中，共有5件是來自台灣，除了「西遊記－戲曲角色自走木偶文具組」獲得金獎外，「萌寵也國潮-寵物外出+逗趣系列」獲得銅獎，「赤壁-草船借箭色鉛筆組」、「面面劇到」、「墨」獲得優秀獎。

萌寵也國潮-寵物外出系列。 圖／組委會提供

協辦單位昆山台商協會副會長、文宣會召集人蔡曜謙表示，這次大賽競爭相當激烈，共收到兩岸百戲文創作品2499件，數量將近去年2倍，其中大陸1842件、台灣607件，經大賽兩岸評委團線上初審複評，20件作品進入總決選。

他指出，今年受新冠肺炎疫情影響，改採線上評選，參賽者先將材料繳交給海峽兩岸（昆山）青年文化創意設計大賽組委會，組委會再將參賽者材料交給兩岸評委。

經10位兩岸專家評委、30位大眾評審、36601名網友（其中海外網友973人）集體評議，決選出金獎2名、銀獎4名、銅獎6名、優秀獎8名。

組委會表示，為推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，激發海峽兩岸青年創新創意創業熱情，舉辦「百戲盛典」第三屆海峽兩岸（昆山）青年文化創意設計大賽。藉由設計大賽，深入挖掘中華優秀傳統文化「戲曲」之美，讓戲曲在百姓心中、生活中真正「活起來」。前兩屆得獎作品量產落地後，已經分別可以在昆山各旅遊景點內買到。

此外，這屆海峽兩岸（昆山）青年文創人才訓練營，將於8月23日上午，在昆山市千燈鎮結營，開展以顧炎武和鄉村振興為主題的文創設計。