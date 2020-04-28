嘉峪關長城新科技 本體、環境同呵護

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

一九四九年以來已歷經數十載保護修繕的嘉峪關長城，如今再次實施多種保護新模式，科技讓長城保護成果得到有效延續和傳承。

中新社報導，嘉峪關位於甘肅省境內河西走廊，其周邊明代長城的類型較為豐富，主要是夯土牆體。受風沙、雨水、凍融和急劇溫濕度變化等自然因素影響，長城病害持續發生，比如：表面風化、片狀剝離、坍塌、酥碱、裂隙發育、沖溝發育等。

近些年來，當地對野外夯土長城的日常保養維護和環境治理一直未間斷。已由看守保護向科技保護、研究保護轉變，由長城本體保護向本體和載體（賦存環境）共同保護轉變，由探索性修繕向依託科技數據精準保養維護轉變。

今年4月以來，嘉峪關絲路（長城）文化研究院長城保護研究所所長張斌和同事多次用無人機對長城周邊的賦存環境進行了全方位巡察拍照，他們正在對長城本體病害現狀及發育情況進行勘察監測，測量記錄長城表層的病害剝蝕面積。

修補後的牆體透氣性如何、抗雨蝕能力如何，會不會跟原始牆體發生反應？張斌說，這些，都需要每日數據監測作為基礎，不間斷比對蒸發量、分析病害發育速度，向預防性保護轉變。

由過去對長城本體的保護，延伸至對長城本體和本體所處的歷史環境風貌「同呵護」，也是保護工作中的另一個變化，無人機則成為張斌的重要夥伴。

張斌說，無人機巡護可以從高空俯瞰長城和其周邊賦存環境的關係，對長城所在地氣候、土質、植被、生物、人類活動等做好監測，通過照片比對，綜合分析和評估文物保護單位賦存環境變化對其影響，以改進日常巡查、監測方式，制定維護措施。

「只有不間斷監測和日常維護，從源頭解決小病，治理好了，就不會生大病，年老的長城才會延年益壽。」張斌說，賦存環境保護好了，文物保護單位才能在一個穩定的環境中長久保存。

長城 文物

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