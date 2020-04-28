新疆海拔最高機場 開工
位於新疆喀什地區帕米爾高原上的塔什庫爾干機場26日動工建設，建成後將成為新疆自治區海拔最高的機場。
新華社報導指出，根據新疆機場集團披露的消息，塔什庫爾干機場新建工程坐落於塔什庫爾干塔吉克自治縣，海拔3252公尺，總投資將達16.3億元人民幣。該機場按照年旅客吞吐量16萬人次，貨郵吞吐量400噸，飛機起降1900架次設計，包括一條3800公尺跑道和3000平方公尺航站樓、4個C類機位站坪以及相關空管、供電、供水、供油設施等，計畫於2022年6月投運。
塔什庫爾干塔吉克自治縣位於帕米爾高原東部，平均海拔在4000公尺以上，距離喀什市約300公里，需要山路車程5個多小時。新建塔什庫爾干機場旨在改善當地高原縣城各族群眾交通條件、振興當地旅遊。
根據大陸民航規定，海拔高度在1500公尺及以上、但低於2438公尺的機場為高原機場，2438公尺及以上的機場為高高原機場。塔什庫爾干機場建成後將是新疆第一個高高原機場。目前國內在用高高原機場15個，在建2個，塔什庫爾干機場海拔高度位居第十四位。
報導指出，在大陸「十三五」期間，新疆計畫新建9個機場，預計到了「十四五」中期，新疆將擁有30個機場。
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