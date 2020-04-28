廣交會網上舉辦 參展指引公布

將在網上舉辦的第127屆廣交會，26日首次發布參展指引。受新冠肺炎疫情影響，本屆廣交會將於6月15日至24日在網上舉辦，為期10天。為保證廣交會首次網上舉辦的品質，本屆廣交會延續線下實體展對參展企業的資質要求，約2.5萬家中國大陸企業將參加出口展，來自約30個國家和地區的約400家企業將參加進口展。

中新社報導，本屆廣交會網上展區設置參照上屆實體展，出口展按16大類商品分設50個展區，包括電子及家電類、照明類、禮品類等；進口展按6大類別商品設置展區，包括食品及飲料類、家居用品類等。

廣交會官網將建立全面的線上展示對接平台，提供全天候網上推介、供採對接、在線洽談等功能。目前，平台還在開發中，預計5月初開放使用。

據介紹，在該平台上，企業可以通過上傳圖片、視頻、3D、VR等格式的企業和產品信息，進行多形式、多維度、便利化展示；可上傳虛擬展位，立體化展示企業形象；採購商可通過展品分類、產品與企業關鍵字、展位號等方式查詢產品或企業，參觀企業虛擬展位。參展企業要重點做好平台的展品組織和資料上傳。

本屆廣交會將建立網上直播專欄與鏈接，為每家參展企業單獨設立10×24小時全天候網上直播間，不受時間和空間限制，企業既可以與採購商在網上進行單獨的洽談，也可通過網絡直播同時面向大量採購商進行宣傳和推廣。

廣交會線上展示對接平台將為交易雙方提供誠信背景信息，包括採購商與會情況、登記來源地、參展商往屆參展情況、是否為廣交會品牌企業等。為尊重、確保B2B貿易私密性，供採雙方可自行選擇第三方工具進行深入洽談、確立訂單等後續流程。平台頁面提供多語言翻譯支持。

本屆廣交會將設立跨境電商綜合試驗區專題；在中國大陸部分第三方跨境電商平台舉辦主題為「同步廣交會、環球享商機」的活動；同期舉辦網上論壇、網上簽約（境內外連線舉辦）、新品發布等活動。