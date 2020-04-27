專家：新冠肺炎恐季節性爆發 將與人類長期共存

中國感染疾病專家下午表示，新冠（武漢）肺炎作為呼吸道傳染病，不排除季節性爆發可能性，且很可能成為與人類長期共存的流行性疾病，因此全球一體化防控非常重要。

中國國務院新聞辦公室下午舉行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）吹風會，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強與中國醫學科學院病原生物學研究所所長金奇針對疫情趨勢，作上述表示。

王貴強指出，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）很快就沒有了，現在也沒有再發；但新冠病毒和SARS、MERS（中東呼吸道症候群）確有不同，而且特點是非常顯著的，包括病毒持續時間長，無症狀比例也很高。

他說，更重要的是，新冠病毒本身雖然對熱敏感，但熱敏感的標準是在攝氏56度下30分鐘，天氣無法熱到這種程度；現在從全球流行情況看，即使到夏天，病例大幅度減少的機率並不高。

至於常態化問題，王貴強表示，對新冠肺炎這種呼吸道傳染病來講，現在還不能排除這種可能性。新冠病毒到入秋入冬時候，在人群聚集、空氣不流通的地方，再次發生流行的機率「是存在的，不能排除的」；因此，全球一體化的防控是非常重要的。

他強調，只要一個國家不能有效控制，全世界都不能安寧，中國現在已經取得階段性成果，代價也是巨大的；所以，透過新冠病毒目前流行的態勢，全世界都要聯合起來，全球一體化地進行防控。

對此，金奇指出，SARS跟新冠病毒「這兩個完全不一樣！」有個詞叫做「SARS思維」，即民眾習慣性認為，新冠是否跟SARS一樣，來無影、去無蹤；但SARS的特點是感染上就發燒，只要控制住發燒，就把SARS給控制住了。

他表示，新冠病毒現在有無症狀、亞臨床感染，又叫「隱性感染」，社會上稱無症狀感染，被感染者沒有症狀、沒法發現；基於此，新冠肺炎很可能和SARS不一樣，成為長期與人類共存的季節性流行性疾病，「這種可能性是很大的」。