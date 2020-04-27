中國專家談新冠肺炎：醫院清零 不等於全數出院

中國國家衛健委26日聲稱，武漢各醫院的新冠（武漢）肺炎患者已告清零，一度被大肆宣揚為「全數出院」。但中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今天表示，「清零」和「出院」不能劃等號。

中國網報導，中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，說明中方防控境外疫情輸入的最新情況。吳尊友在媒體提問時，作上述表示。

吳尊友表示，「清零」和「出院」不能劃等號。「清零」的意思是指，「在醫院裡符合新冠肺炎診斷標準的病人已經沒有了」，但並不等於所有曾經患過新冠肺炎的病人全部出院了。

他說，病人經治療不斷康復的過程中，要符合幾個標準才可以出院。一是病人的體溫恢復正常至少3天，呼吸道的症狀緩解、消失；二是透過斷層掃描，肺部沒有發炎症狀；三是採集如痰、鼻咽等分泌物，至少連續2次核酸檢測是陰性，才達到出院標準，可轉入社區進一步隔離觀察。

吳尊友表示，新冠肺炎病人在患病前，並不一定是什麼病都沒有的健康人。有些人有高血壓、糖尿病、心血管疾病、腎臟病等慢性疾病。新冠肺炎治好後，有些人的慢性病變仍需留院治療，而有些病人則在肺炎治療過程中併發慢性病。

他指出，上述這2類病人，即使新冠肺炎獲得治癒，有一部分還得留在醫院繼續治療新冠肺炎以外的慢性病變或併發症。