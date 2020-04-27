馬雲大手筆捐贈 中國借助重振形象

中國首富、阿里巴巴的創辦人馬雲大手筆對150國捐贈防疫物資，中國外交部曾以此向美國誇耀，試圖借助馬雲的名氣，重振中國的國際形象！《BBC》指出，絕大多數的國家都表達對馬雲的謝意，特別是在非洲。馬雲傳記的作者克拉克認為，儘管中國政府可能有人看他不順眼，擔心功高震主，但此時中國不能沒有他助攻。

捐贈超過150國

根據《BBC》報導，在全世界私人捐贈者的排行榜中，馬雲和阿里巴巴集團只排得上第12名，約1.4億美元，第1名則是推特創辦人多西。若是納入「醫療物資」的捐贈，馬雲目前已捐贈了1.2億片口罩、400多萬組快篩和3,704個呼吸器，馬雲傳記的作者克拉克指出，阿里巴巴的物流能力優異，在短短幾週運送物資到世界任一角落。

然而，馬雲捐贈的國家並非沒有限制，在超過150國的名單中，獨漏宏都拉斯、海地等「台灣的邦交國」，絕大多數的國家都表達對馬雲的謝意，反觀中國政府捐贈的物資（例如口罩）曾被披露有問題。媒體《中非項目》的總編輯奧蘭德坦言，馬雲可以說在非洲獲得廣泛的讚譽，許多國家只會開空頭支票，但馬雲劍及履及。

馬雲名氣可用

曾是亞洲首富的馬雲，2018年從阿里巴巴卸任董事長，並將全部心力投入公益活動，但仍保留董事會的席次。在疫情期間，因馬雲慷慨解囊的舉動，國內媒體提及馬雲的次數和習近平幾乎是不相上下，然而克拉克表示，馬雲所代表的企業「軟實力」，在中共眼中既羨慕又擔心功高震主。

不過另一方面，中共也可能利用馬雲的名氣重振中國的國際形象，譬如美國國務院曾對台灣捐贈200萬片口罩表達謝意，對此，中國外交部也在推特上藉此誇耀：「馬雲向美國捐贈100萬片口罩和50萬組快篩，美國有什麼評論嗎？」

「馬雲有如中國的卡內基（美國人際關係學大師），儘管中國政府可能有人看他不順眼，但此時不能沒有他。」克拉克表示。但馬雲本身似乎刻意和中共保持微妙的關係，雖然擁有黨員身分，但也說過：「愛政府，但不要和政府結婚。」

【更多精采內容，詳見 】