遲來的婚禮…浙江40對前線新人互許終身 鐘南山送祝福

新冠疫情來勢洶洶，使得許多人婚禮喜事被迫延期或取消。40對來自全中國各地婚期推遲的新人們日前在浙江德清莫干山的林間喜結良緣，就連鐘南山、李蘭娟院士都分別帶來了祝福。

綜合媒體報導，「2020莫干山大型戶外公益集體婚禮」25日在莫干山郡安里一處1萬8000平方米的草坪上盛大舉行。多達40隊的新人中，有抗疫前線的醫護人員，也有堅守後方的基層工作人員，他們在病毒大流行之際，捨小我完成大我，紛紛放棄舉辦婚禮，為了防疫而奔波，如今莫干山把這些新人們聚到一起，互許終身，鐘南山、李蘭娟兩位院士也給參加集體婚禮的新人們送上了祝福。

來自乾元鎮衛生院的90新娘倪可靜是一名護理師，她覺得能和這麼多醫護人員一起參加集體婚禮，特別有意義。

活動現場規畫不同區塊，讓新人們可以定點拍趣味照、調製香氛，或是重拍婚紗照。在大家的祝福聲中，一對對新人把最美瞬間一一定格。