雲端的婚禮！浙江獄警忙抗疫 200里外線上娶妻

受到新冠肺炎疫情的影響，浙江紹興這對新人別出心裁舉辦了一場「雲」上婚禮，雖然沒法面對面，但婚禮浪漫的過程，還是讓網友們直呼看到了疫情防控期間監獄民警最美的愛情。

紹興晚報報導，新郎徐朝陽和新娘詹俊娃都是紹興人。徐朝陽28歲，是浙江省第五監獄的民警，在金華工作；詹俊娃26歲，在紹興工作。兩人婚期原本定在3月11日，但疫情來勢洶洶，徐朝陽一直在抗疫一線。這一戰，便是足足兩個月。3月初，詹俊娃主動把婚禮延期到4月24日。

報導說，但徐朝陽獲悉崗位缺人手，如果自己請婚假，回崗位前還要隔離，前後得用去近一個月時間。這也意味著前一批值班的同事需要繼續頂班，而他們也已奮戰了70多天。徐朝陽決定放棄婚假，選擇堅守崗位。

24日下午1時，位於金華市的浙江省第五監獄封閉備戰區，婚禮準時「上線」，監獄黨委書記親自為兩人證婚。新郎徐朝陽手捧鮮花，在鏡頭前單膝下跪，向妻子告白。200公里外，緊緊盯著電視屏幕的新娘詹俊娃早已淚流滿面。

據報導，詹俊娃說，「當親耳聽到他說不能回來舉行婚禮時，我還是忍不住哇的一聲哭了出來，但轉念一想，這樣的婚禮也是一種極致的浪漫。」

委屈過後，詹俊娃馬上想通了。特殊時期，她理解和支持丈夫的工作，也接受了丈夫提議的「雲」上婚禮。「當初我就是被他這身警服吸引的，他的職業在我眼裡是崇高的，作為他的妻子，我支持他在工作中做的任何決定。」詹俊娃說。