快訊

持大麻被逮 藝人謝和弦今送台北看守所勒戒

雲端的婚禮！浙江獄警忙抗疫 200里外線上娶妻

世界日報 / 中國新聞組／杭州27日電

受到新冠肺炎疫情的影響，浙江紹興這對新人別出心裁舉辦了一場「雲」上婚禮，雖然沒法面對面，但婚禮浪漫的過程，還是讓網友們直呼看到了疫情防控期間監獄民警最美的愛情。

紹興晚報報導，新郎徐朝陽和新娘詹俊娃都是紹興人。徐朝陽28歲，是浙江省第五監獄的民警，在金華工作；詹俊娃26歲，在紹興工作。兩人婚期原本定在3月11日，但疫情來勢洶洶，徐朝陽一直在抗疫一線。這一戰，便是足足兩個月。3月初，詹俊娃主動把婚禮延期到4月24日。

報導說，但徐朝陽獲悉崗位缺人手，如果自己請婚假，回崗位前還要隔離，前後得用去近一個月時間。這也意味著前一批值班的同事需要繼續頂班，而他們也已奮戰了70多天。徐朝陽決定放棄婚假，選擇堅守崗位。

24日下午1時，位於金華市的浙江省第五監獄封閉備戰區，婚禮準時「上線」，監獄黨委書記親自為兩人證婚。新郎徐朝陽手捧鮮花，在鏡頭前單膝下跪，向妻子告白。200公里外，緊緊盯著電視屏幕的新娘詹俊娃早已淚流滿面。

據報導，詹俊娃說，「當親耳聽到他說不能回來舉行婚禮時，我還是忍不住哇的一聲哭了出來，但轉念一想，這樣的婚禮也是一種極致的浪漫。」

委屈過後，詹俊娃馬上想通了。特殊時期，她理解和支持丈夫的工作，也接受了丈夫提議的「雲」上婚禮。「當初我就是被他這身警服吸引的，他的職業在我眼裡是崇高的，作為他的妻子，我支持他在工作中做的任何決定。」詹俊娃說。

婚禮 監獄 新冠肺炎

延伸閱讀

防疫互打氣 高醫贈醫聯盟夥伴抗疫金三角小禮包

印媒訪吳釗燮：台灣不顧中國干預與國際合作抗疫

紐西蘭逐步解封 總理：抗疫戰勝利

台灣抗疫亮眼 義大醫院向泰國媒體分享經驗

相關新聞

馬雲大手筆捐贈 中國借助重振形象

中國首富、阿里巴巴的創辦人馬雲大手筆對150國捐贈防疫物資，中國外交部曾以此向美國誇耀，試圖借助馬雲的名氣，重振中國的國際形象！《BBC》指出，絕大多數的國家都表達對馬雲的謝意，特別是在非洲。馬雲傳記的作者克拉克認為，儘管中國政府可能有人看他不順眼，擔心功高震主，但此時中國不能沒有他助攻。

大陸12部門發布「網路安全審查辦法」6月1日實施

為了確保關鍵信息基礎設施供應鏈安全，大陸12部門今（27）日共同發布「網路安全審查辦法」，共22條，今年6月1日實施。包...

【香港高教難關1】疫情＋反送中 大學人才「進不來、出不去」

學生國際化程度為大學重要指標，香港的大學每年都祭出高額獎學金招攬各國頂尖學生，外籍生比率在全球名列前茅。但受到去年反送中事件和新冠肺炎疫情雙重衝擊，外籍生不來，本地生不出去，讓香港幾乎停滯。香港城市大學校長郭位憂心表示，「不只香港，全世界的高教流動幾乎停滯，國際化巨大衰退，這是不好現象。」

遲來的婚禮…浙江40對前線新人互許終身 鐘南山送祝福

新冠疫情來勢洶洶，使得許多人婚禮喜事被迫延期或取消。40對來自全中國各地婚期推遲的新人們日前在浙江德清莫干山的林間喜結良緣，就連鐘南山、李蘭娟院士都分別帶來了祝福。

雲端的婚禮！浙江獄警忙抗疫 200里外線上娶妻

受到新冠肺炎疫情的影響，浙江紹興這對新人別出心裁舉辦了一場「雲」上婚禮，雖然沒法面對面，但婚禮浪漫的過程，還是讓網友們直呼看到了疫情防控期間監獄民警最美的愛情。

就業市場急凍！香港失業綜援申請狂增1.5倍

新冠疫情衝擊香港，勞工及福利局局長羅致光表示，香港3月失業綜援申請件數，較前一個月急增一倍半，失業率則由去年初的2.8%升至今年首季的4.2%。而據工聯會的調查顯示，正在放無薪假的304名香港市民中，逾四成表示聽聞僱主會在5月或6月減少人手，近一成認為其公司會結業。

征美主播又來了！劉欣親赴武漢採訪 回擊川普質疑死亡率

武漢先前修正當地新冠肺炎疫情死亡人數，從2579宗改為3869宗，美國總統川普因此在推特發文，指中國疫情實際死亡人數遠高於官方公布數據。對此，央視旗下中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣親赴武漢採訪外國留學生及醫護人員，介紹中國如何做到超低新冠肺炎死亡率，回擊川普說法。

封城3個月胖15公斤 湖北女緊急治療

湖北宜昌一名26歲女子封城居家近3個月竟然胖了快30斤(約15公斤)，入院緊急治療，連醫師都忍不住調侃「因為胖了，這病號服都是專門定做的，否則沒有。」

李國慶、俞渝互撕 「當當哭了、京東笑了」

當當網李國慶和俞渝的奪權劇愈演愈烈，有網友「精闢」地說，受事件影響「當當哭了，京東笑了。」媒體指出，與同是購物網站的京東，當當網如今已從當年的勢均力敵到市場份額不足前者2%。

中國教育部：不建議占用假期補課

新冠肺炎疫情趨緩，中國大陸各級學校春季學期近日陸續開學復課。陸媒報導，中國教育部官員表示，建議各地充分利用週一到週五的有...

北京下架動物森友會 中國玩家自由被剝奪

任天堂熱門電玩「集合啦！動物森友會」日前無預警在中國被下架，英國廣播公司中文網報導，因為北京當局容不下這款遊戲以可繞開中...

人擠人距離不到1米…成都這座橋 行人口罩都摘了

位於成都的五岔子大橋因造型奇特快速走紅，成新晉網紅打卡地，近日吸引大批人潮前往拍照，有輿論傳出，現在還處在疫情防控期間，這樣密集的人群，讓人有點擔心。

熱門新聞

保持超精準社交距離 小學生上課頭戴「一米帽」萌翻

陸版夫妻的世界 爭權、包養、染梅毒 網友：編劇不敢寫

當當網創辦人李國慶「奪公司章」 副總：已報警處理

查獲近億個不合格口罩 大陸官籲「良心品質」

原油寶事件擴大 陸上千投資人擬提告 中行軟化

國台辦：不在大陸居住的台灣居民不屬於人口普查範圍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。