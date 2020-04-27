就業市場急凍！香港失業綜援申請狂增1.5倍

新冠疫情衝擊香港，勞工及福利局局長羅致光表示，香港3月失業綜援申請件數，較前一個月急增一倍半，失業率則由去年初的2.8%升至今年首季的4.2%。而據工聯會的調查顯示，正在放無薪假的304名香港市民中，逾四成表示聽聞僱主會在5月或6月減少人手，近一成認為其公司會結業。

綜合香港媒體報導，發展局長黃偉綸表示，面對香港嚴峻的失業情，港府將在短期內增加約4700個短期職位，包括超過530個政府職位及4100多個私人機構職位，部分職位可於3個月內落實。

羅致光表示，受各種因素影響，香港失業率由去年初的2.8%升至今年首季的4.2%，失業綜援申請件數也由去年3月的1萬1696件升至今年3月的1萬4647件。截至3月底為止，領取綜援件數已超過22萬。

羅致光表示，綜援可發揮短期社會支援作用，有如社會安全網助市民渡過難關。只要收入不足以應付基本生活需要，以及可動用資產不超過上限，便可申領綜援，不涉是否「有骨氣」問題。

羅說，大部分領失業綜援家庭都只是短暫需要社會支援，渡過難關，便能自力更生，現時艱難時刻下，綜援更應發揮安全網功能，為有經濟需要家庭提供現金支援，並形容領綜援的市民同樣「有手有腳、有骨氣」及「能屈能伸」。

另外，香港工聯會在4月22日至25日成功訪問304名正在放無薪假的市民，逾四成表示聽聞僱主會在5月或6月減少人手，近一成認為其公司會結業，同時不足兩成受訪者認為自己能受惠於「保就業」計畫。近三成人認為參加了「保就業」計畫的僱主，將「可能不會」或「一定不會」遵守不裁員和將補貼全數用於工資的承諾。