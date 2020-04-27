港府撥款研究新冠肺炎 含研發疫苗

針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的爆發，香港當局今天公布撥款港幣1.11億元資助本地兩所大學廣泛研究這種病毒，包括研發疫苗及抗病毒藥物。

當局公布，食物及衛生局轄下的醫療衛生研究基金撥出港幣1.11億元（約合新台幣4.3億元），支持香港大學及中文大學的醫學院進行26項相關研究。

據公布，這些研究項目涵蓋廣泛，包括研發疫苗及抗病毒藥物；在社區中進行病毒的血清流行病學研究；探討香港的早期檢測系統、評估以及對病毒爆發的應對措施等。

當局表示，這些研究涉及重要的研究領域，包括病毒的傳播及傳染性、有效的檢測、監控、預防策略及研發治療方法。

香港當局指出，研發的疫苗將會大量生產，以及在健康成年自願者中測試其安全性與接受度等。