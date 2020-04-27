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征美主播又來了！劉欣親赴武漢採訪 回擊川普質疑死亡率

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電
武漢先前修正當地新冠肺炎疫情死亡人數，從2579宗改為3869宗，美國總統川普因此在推特發文，指中國疫情實際死亡人數遠高於官方公布數據。 圖截自微博
武漢先前修正當地新冠肺炎疫情死亡人數，從2579宗改為3869宗，美國總統川普因此在推特發文，指中國疫情實際死亡人數遠高於官方公布數據。 圖截自微博

武漢先前修正當地新冠肺炎疫情死亡人數，從2579宗改為3869宗，美國總統川普因此在推特發文，指中國疫情實際死亡人數遠高於官方公布數據。對此，央視旗下中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣親赴武漢採訪外國留學生及醫護人員，介紹中國如何做到超低新冠肺炎死亡率，回擊川普說法。

據悉，劉欣曾舌戰美國福斯新聞網主播雷根（Trish Regan），辯論貿易戰話題，因而聲名大噪，但她去年也被網友挖出竟是美國籍，一度在網上掀起議論。

香港01報導，劉欣在微博上傳相關片段，並寫道，美國總統最近突然琢磨起中國新冠肺炎死亡率看起來太低，但中國防控工作的嚴密和細緻，中國老百姓的自覺，他恐怕永遠想像不到，也不會真的願意了解。

視頻中，劉欣表示自己到訪武漢科技大學，該校幾百名國際留學生無一感染新冠肺炎，學生和老師受訪時顯示出一種共識，即嚴格的隔離措施是必要的，這樣可以保護每一個人。劉欣並上街隨機採訪了一些市民。

劉欣說，這件事可以反映為何中國的新冠肺炎死亡率如此低。武漢嚴格封城整整76天，「不是那種你想待在家裡，就待在家裡，想出門也可以出門的那種封城」，封城的大部分時間，人們必須待在家。然而美國有些人仍然要出去工作，有些人反對居家隔離，有些人不戴口罩。

劉欣續指，她還到訪武漢醫師的辦公室，桌上閒置大概15到17部呼吸機，醫師表示現在並不需要這些機器了。很多網友看了劉欣的視頻大讚，好喜歡劉欣的報導風格，真誠、冷靜，但又冷酷，給人值得信賴的感覺。

武漢先前修正當地新冠肺炎疫情死亡人數，從2579宗改為3869宗，美國總統川普因此在推特發文，指中國疫情實際死亡人數遠高於官方公布數據。 圖截自微博
武漢先前修正當地新冠肺炎疫情死亡人數，從2579宗改為3869宗，美國總統川普因此在推特發文，指中國疫情實際死亡人數遠高於官方公布數據。 圖截自微博

新冠肺炎 劉欣 武漢

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