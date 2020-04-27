封城3個月胖15公斤 湖北女緊急治療

湖北宜昌一名26歲女子封城居家近3個月竟然胖了快30斤(約15公斤)，入院緊急治療，連醫師都忍不住調侃「因為胖了，這病號服都是專門定做的，否則沒有。」

看看新聞Knews報導，王女士今年26歲，她一直就為身上的贅肉痛苦不已。她說，肥胖是家族遺傳，爸爸、爺爺都是大腹便便之人。身高不到1米6的王女士，體重已經超過了130斤。從去年起，她就開始嘗試運動、節食，將體重保持住。但突如其來的新冠疫情讓她在家裡一直悶了快三個月。

王女士：「在家裡吃得比較多，有時間做一些美食，紅燒肉、麵食之類的。結果，後來就發現自己是不是長胖了。」一稱體重，王女士慌了。原來短短三個月的居家生活讓她的體重已經超過160斤，胖了快30斤。這一下，她趕緊找到了醫師。

武大中南醫院肝膽胰外科副主任醫師李震：「已經是肥胖的標準了，而且血糖有點高，如果不處理，很有可能就是糖尿病了。」

李震說，遺傳性肥胖如果一旦越過某一個點，就會失控。這種情況下，就只能通過外科手術，將他們的胃部縮小，減少進食來減肥。