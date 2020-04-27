李國慶、俞渝互撕 「當當哭了、京東笑了」

當當網李國慶和俞渝的奪權劇愈演愈烈，有網友「精闢」地說，受事件影響「當當哭了，京東笑了。」媒體指出，與同是購物網站的京東，當當網如今已從當年的勢均力敵到市場份額不足前者2%。

紅星新聞報導，李國慶多次公開發布聲明和俞渝硬「剛」，他的目的是什麼？

2019年10月29日，在離婚庭審當天接受媒體採訪時李國慶講明，他的訴求是「離婚」和「平分股權」。

李國慶說，當當在美國上市的時候，管理層的佔股是32%，其中他27.5%，俞渝5%。後來，當當私有化，他和俞渝平分了股份。隨後，二人各自拿一半股權給兒子，但俞渝後來代持了兒子的股權。

4月26日，根據天眼查信息，俞渝最終持股64.2%，李國慶27.5%。從27.5%的股權到和俞渝五五平分，李國慶想要爭的這部分股權，市值約在13.8億元人民幣。

與此同時，不少網友開始討論起當當的老對手京東圖書。十年前，當當網還曾和京東圖書勢均力敵地打價格戰。

2010年，當當上市的那一年，京東物流也完成了戰略布局。隨後的11月，挖來了亞馬遜分管圖書的副總裁石濤並開通了京東商城圖書頻道，由石濤擔任採銷副總裁，對當當網「全面進攻」。而最直接的方式，就是打「價格戰」。從上線開始，京東圖書就宣布「所有圖書都比當當網便宜20%」。

報導指出，價格戰開始後，以3C電子產品為利潤點的京東雖然在圖書上不盈利，但卻靠著3C的利潤得以彌補。而隨後的當當即便也開始做電子產品，在物流等方面卻已趕不上京東的進度。連連虧損的當當便一路走上了下坡路。根據數據，2019年第2季度，當當的市場份額已經不足京東的2%。