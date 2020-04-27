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人擠人距離不到1米…成都這座橋 行人口罩都摘了
位於成都的五岔子大橋因造型奇特快速走紅，成新晉網紅打卡地，近日吸引大批人潮前往拍照，有輿論傳出，現在還處在疫情防控期間，這樣密集的人群，讓人有點擔心。
紅星新聞報導，五岔子大橋位於成都高新南區府河沿線，可供行人和非機動車通行，於今年年初通行。該座橋分為主、副橋。主橋在上，連接兩岸綠道，自行車可以通行；副橋在下，有觀河的環繞式劇場台階，市民可坐在台階上，欣賞河景或觀看表演。
當地民眾裴女士近日前往大橋，她說：「人非常多，最多的地方，人和人都不能保持一米的距離，雖然大家都戴著口罩，但是拍照的時候肯定會取下口罩，也會有風險。」
對此，相關工作人員表示，已安排人員對聚集人群進行勸導。另外，該大橋建築結構內部事先有安裝數據監測模塊，經相關公司監測，4月25日晚間橋面人員聚集峰值期，大橋相關安全數值均為正常數。
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