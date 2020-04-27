人擠人距離不到1米…成都這座橋 行人口罩都摘了

「打倒方方！打倒《方方日記》！」居住在武漢的中國作家方方，封城期間每天在微博上記錄生活點滴與時事觀察，結果卻因為4月授權給歐美出版，而引爆了一連串針對作家方方與《方方日記》的輿論混戰。一波波的愛國出征言論裡，質疑方方寫作內容「家醜外揚」，把武漢封城期間出現的各種悲傷醜惡的故事，「給美國人做攻擊中國的武器」，針對日記內容的各種造假懷疑外，同時將方方打成了「國家敵人」，扣上「漢奸」、「反革命」與「賣國賊」的帽子，宛如愛國批鬥的時空再現。

2020-04-27 09:30