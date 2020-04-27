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陸版夫妻的世界 爭權、包養、染梅毒 網友：編劇不敢寫

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸圖書購物網站「當當網」的創辦人李國慶、俞渝夫妻上演奪權紛爭。照片／騰訊網
大陸圖書購物網站「當當網」的創辦人李國慶、俞渝夫妻上演奪權紛爭。照片／騰訊網

大陸圖書購物網站「當當網」的創辦人李國慶、俞渝夫妻上演奪權紛爭，昨日上午李國慶從辦公室拿走公司章，自稱依法接管公司。當當網則稱報警處理。「奪章」事件在今（27）日百度熱搜前十大話題占兩名。

當當網創業夫妻撕破臉，引起譁然。據界面新聞報導，李國慶帶走的公司章包括公章11枚，財務章36枚。他還在公司張貼「告全體員工書」，除了指責妻子、當當網CEO俞渝外，包括4月24日依法召開臨時股東會決議：公司成立董事會，選舉李國慶為董事長與總經理，有權依法全面接管公司。並自4月24日俞渝不再擔任當當執行董事、法人、總經理，選舉其為董事。

當當網隨後聲明，公司公章、財務專用章遺失期間，任何人使用該公章、財務專用章簽訂的任何合約、協議或其他任何書面文件將不承認。公章、財務章、財務部門章即日作廢。此外，李國慶的決議所說事項，涉及修改章程，表決權不足三分之二，決議無效。

公司聲明，當當網已對李國慶的野蠻行為，採取法律行動。李國慶去年起訴離婚，婚姻訴訟還在進行當中，從要求借款到今天闖入，李國慶一直在製造事端。

當當網成立於1999年11月，由李國慶、俞渝夫婦聯合創立，是大陸知名的圖書購物網站，近年積極轉型，產品擴及到美妝、服裝、3C等各項商品。2010年12月，當當網於美國紐約證券交易所掛牌上市，成為大陸首家在美國上市的B2C網路商城，高峰時市值曾接近30億美元。

從夫妻共創業的佳話，到爭奪公司股權、互撕大戲，背後原因：天下熙熙，皆為利來；天下壤壤，皆為利往。

自2016年私有化後，當當網反而連年盈利，營收淨利不斷上漲，在2018年中國電商公司盈利榜上，僅次於阿里、蘇寧、唯品會，當當網名列第四。作為私有化公司，李國慶家族股比高達91.71%，在理論上坐享幾乎所有淨利潤，與其他股權分散的股份制公司相比，李國慶家族真實的獲利能力，甚至要好得多。

然而，巨大利潤分配不均：在帳面上，俞渝持有64.2%的股份，李國慶持有27.51%。李國慶明確指責公司連續多年沒有分紅，他從沒拿到過利潤。

2019年2月，李國慶宣布離開公司，稱被妻子俞渝逼迫離開，講到一半還暴怒摔杯子，指俞渝當小三，他有證據。之後，俞渝反擊，指李國慶從家中拿走人民幣1.3億元，其中包含雙方父母的存款，而且李國慶還包養情人，染梅毒，沒照顧兒子。

目前夫妻離婚訴訟仍持續中。網友稱「當當網這劇情，編劇都不敢這樣寫」。

當當網創辦人李國慶闖入公司「奪章」事件在今（27）日百度熱搜前十大話題占兩名。照片／網路截圖
當當網創辦人李國慶闖入公司「奪章」事件在今（27）日百度熱搜前十大話題占兩名。照片／網路截圖

國慶 夫妻

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