兩岸微流行／疫情催生的新驛站

在全球新冠疫情持續蔓延之際，海外的維吾爾人除了擔憂新疆當地的實際狀況，也害怕維吾爾人在新疆受到迫害的情況，會因為國際社會將焦點放在新冠疫情，而被逐漸遺忘。為此，數十名遍布世界各地的維吾爾人自上周發起了一個全球網絡串聯活動，希望能藉此提升國際社會對維吾爾人受打壓議題的關注度。

2020-04-26 20:12