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兩岸微流行／疫情催生的新驛站
新冠肺炎疫情讓大家不出門，網路購物、外賣因此更火爆，但快遞員不能進社區，家戶只能自行到集中點領取，不少中大型社區居民要想取自己的快遞，總得耗費一番功夫，於是代收代寄快遞包裹的「新驛站」因應而生。疫情期間讓許多來自各地的快遞物品堆滿小區（社區）物業或保安室，有的甚至堆滿在路上，經常遺失或被竊引發糾紛，大家都很頭大，「新驛站」能處理並做好各種快遞的末端配送。 以目前大陸規模最大的「菜鳥驛站」來說，站點已超過四萬個，帶動就業超過十萬人，今年菜鳥還將在大陸一百多座城市開放三萬新站點。 這些小驛站只要在社區旁租個小店面，裝上貨架，買個掃描槍、監控設備等就可營業，一般行情代收件五毛至一元（人民幣，下同）／件，幫寄件五元／件。行情好的社區每天收件一千件以上，寄件也有五、六十件。扣掉房租和先期投入設備費用，四個月就能回本。 有的「驛站」人多了就形成人流中心，驛站再進一步提供社區團購、洗衣服務、綠色回收，販售飲料、冷飲冰棍及其他小食品，一個月能賺三、四萬人民幣。 根據行業內統計，大陸二○一九年的快遞業已有一百億件的包裹量，且因疫情更加擴展。就算疫情結束也不會影響行業發展，再加上大陸有幾十萬社區的需求空間，都確保快遞與「驛站」的潛力。 不過這個「最後一公里」的服務，「驛站守候人」得長時間待在店內，看似輕鬆，但得搬上搬下，反覆站起、來回走路，體力消耗也很大，賺的是辛苦錢。
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