滬邀全球英才 「闖上海、創巔峰」

「信心．機遇—全球疫情背景下的創新創業」為主題的首屆上海創新創業青年50人論壇25日在滬開幕，邀請行業領軍企業家、青年創業家等開展分享、討論和政策解讀，研究如何吸引全球英才「闖上海、創巔峰」，為青年雙創人才提振發展信心，「危中尋機、化危為機」、共度難關。

中新社報導，復星國際董事長郭廣昌以疫情帶來的危機為切入點，分析通過創新來轉危為機，並以復星為例，從產業積累、全球合作等角度分享了面對危機的舉措。

他提出，危機前，要對市場保持敬畏之心，「晴天修屋頂」；危機後，要藉助現有產業資源優勢，抓住新痛點，滿足客戶需求。

對於年輕的創業者，郭廣昌建議：一是堅持做對的事，堅守商業常識，回歸產業初心；二是堅持做難的事，攻克痛點難點，創造獨特價值；三是堅持做需要時間積累的事，投資未來，開放合作。

東方財富董事長其實分析，現在小團隊能取得如此高的經濟價值，得益於在線經濟的發展，「在線經濟已經逐漸成為經濟增長新引擎，而上海的在線經濟發展空間很大。」

本月，上海官方提出到2022年，將建成具有國際影響力、國內領先的在線新經濟發展高地，培育100家以上掌握核心技術、擁有自主知識產權、具有國際競爭力的高成長性創新企業。「上海市推進科技創新中心建設條例」也將於5月1日起施行。

嗶哩嗶哩董事長兼CEO陳睿判斷，文娛、教育、知識、科技、商業…疫情加速視頻連接一切。隨著5G時代到來，視頻將成為內容的絕對主流。3.3億中國年輕人將貢獻億萬內容消費市場的66%。