三毛散文獎徵稿 最高獎5萬

第三屆「三毛散文獎」自4月20日起，在浙江定海啟動，向各地作家徵集作品，最高獎勵5萬元人民幣。

「三毛散文獎」是以浙江定海籍當代女作家三毛命名的散文類文學獎項，被列入浙江省作家協會三大文學獎之一。該獎兩年一屆，徵集範圍不受地域限制，面向全球華語作家。自2016年啟動以來，共收到參評作品1233件、評出獲獎作品44篇（部），並策劃開展了「三毛」名人文化系列品牌活動。權威、專業、公正、嚴肅的評獎機制，得到業內好評，受到全球文學寫作者、「三毛」粉絲和廣大讀者的歡迎。

第三屆「三毛散文獎」參評作品須是2018年至2019年期間，公開出版的漢語散文作品集和公開表的單篇散文作品（不含網路發表），徵集截至今年10月底，計畫於明年頒獎。獎項分為散文集獎、單篇散文獎兩類，設立散文集大獎5部，每部獎金人民幣5萬元；散文集潛力獎、新秀獎各4部，每部獎金人民幣2萬元。單篇作品大獎5篇，每篇獎金人民幣1萬元；單篇作品潛力獎、新秀獎各4篇，每篇獎金人民幣5000元。

與前兩屆相比，第三屆「三毛散文獎」在整體設計有兩點新變化：獎項設置上，更注重挖掘散文新人，設立散文集、單篇散文作品新秀獎各4名；活動主題上，圍繞「浪漫」主題開展，還將設計推出「愛心暖意」浪漫故事徵集、「定海－重慶」兩地文化牽手等系列活動。

第三屆「三毛散文獎」參賽作品，內容要觀照精神家園，抒寫時代變遷，鼓勵浪漫詩意的美文寫作，傳承優雅漢語，展現中文魅力。注重作品的文學品位，鼓勵想像力豐富、敘事靈動飛揚、呈現銳氣與才情的豐美潤澤之作，重視在大時代背景衝擊下發出的個人內心之聲。

參賽作品須附作者簡介，散文集需寄9部作品集；單篇散文獎參評者需寄發表作品報刊影本9份（含雜誌封面、目錄），每人限報1部（篇）作品。參賽作品除個人自行報送外，也可由出版社、文學雜誌社、各地作家協會推薦。作品寄送至：浙江省舟山市定海區文聯（昌國路61號）；聯絡人：賀艇，電話:0580－8172797、2022969。

一個獎，一座城，「三毛」已成為定海重要的文學符號。在辦好「三毛散文獎」的基礎上，定海區還修繕了三毛祖居，建成了三毛紀念館、三毛書吧、三毛客廳、三毛公園、三毛散文獎作家林等「三毛」名人文化品牌陣地，並組織開展系列文化活動。目前，三毛祖居地定海小沙，正在打造「三毛文化村」。