神祕北齊壁畫 雲端線上欣賞

徐顯秀墓壁畫是中國北齊時期保存較完整的一處大型墓葬壁畫，距今有1400餘年的歷史。為加強保護，墓葬不對外開放。近日，太原北齊壁畫數字博物館正式上線，人們可以在「雲端」隨時欣賞神祕的北齊壁畫。

據新華社報導，除用2D、3D、AR、VR等多種技術展示壁畫外，太原北齊壁畫數字博物館還展示了徐顯秀墓的出土器物、發掘始末網絡課程、相關的學術論文等。

徐顯秀墓位於山西省太原市王家峰村附近，為大陸全國重點文物保護單位。

墓主人徐顯秀為北齊政權的重臣。墓中共有彩繪壁畫約330平方公尺，包括墓道兩側的儀仗出行隊列，墓室四壁的墓主人家居宴飲、出行備馬備車場面，以及天象神獸等內容。這些壁畫代表了當時最高的繪畫水平，完整再現了北齊達官顯貴的奢華生活。此墓葬考古發現為「2002全國十大考古新發現」之一。

太原北齊壁畫博物館館長王江說，近兩年，在大陸國家文物局和山西省文物局的支持下，太原北齊壁畫博物館先後實施了徐顯秀墓數字化展陳和「互聯網+中華文明」項目。

新冠肺炎疫情發生後，博物館積極啟動線上展覽展示。目前，人們參觀需輸入網址，待官網認證通過後，就可以直接搜索「太原北齊壁畫博物館」點擊進入。

「通過數字化，這座墓葬全方位地展現在了公眾面前，促進文物的保護利用和共享。」王江說，這是太原北齊壁畫博物館首次以官方形式向社會集中公布墓葬的文物信息，其中部分內容為首次公開亮相。