孩子迷網亂充值 粵投訴上萬件

近期受新冠肺炎疫情影響，大量未成年人「宅」在家裡，未成年人沉迷遊戲、過度消費等問題突出。廣東省消費者委員會披露，疫情期間每天都接到消費者關於網絡遊戲的咨詢投訴，今年第一季度僅深圳市消費者委員會就接到相關投訴8500多件，全省相關投訴預計超萬件。

中新社報導，廣東省消費者委員會披露了三個典型案例，其中，消費者劉女士投訴稱，2020年1月11日其11歲的孩子在劉女士不知情的情況下，用她的手機給一款網絡遊戲充值了6000多元（人民幣，下同）；消費者孫先生投訴稱，家中小學一年級在讀學生在上網課期間迷上手機遊戲，4天充值5000多元；消費者施先生稱小孩使用自己的手機上網，在家長不知情的情況下向某款遊戲充值了648元，且此款遊戲是免密支付，自己是在1小時後才收到扣費信息。

廣東省消費者委員會表示，2019年11月1日，大陸國家新聞出版署「關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知」正式施行，「通知」要求實行網絡遊戲用戶帳號實名註册制度，所有網絡遊戲用戶均須使用有效身分信息方可進行遊戲帳號註册。但部分網絡遊戲企業在實名認證設置中存在明顯漏洞，用戶可以通過默認手機號碼、第三方平台授權、關聯已註册過的其他遊戲等方式進行登錄，使遊戲時長、充值額度等防沉迷限制功能失去作用。

此外，據消費者反映，並結合有關調查結果，目前網絡遊戲在支付環節基本無須驗證身分信息，僅憑藉支付密碼、指紋、短信驗證碼等就可以支付，或直接跳轉第三方支付工 具支付。

另外，部分第三方支付工具的「小額免密支付」也為未成年人充值提供了便利。

近日，廣東省消費者委員會約談了廣東省內多家網絡遊戲知名企業，要求企業切實承擔社會責任，採取有效措施保護未成年人消費權益。廣東省消費者委員會特別發出消費警示，呼籲社會共同關注和重視解決未成年人網絡遊戲消費問題，提醒家長要履行好監護監管責任，減少並杜絕該類問題的產生。