全球聚焦新冠疫情之際 海外維族人：聽見我們的聲音

在全球新冠疫情持續蔓延之際，海外的維吾爾人除了擔憂新疆當地的實際狀況，也害怕維吾爾人在新疆受到迫害的情況，會因為國際社會將焦點放在新冠疫情，而被逐漸遺忘。為此，數十名遍布世界各地的維吾爾人自上周發起了一個全球網絡串聯活動，希望能藉此提升國際社會對維吾爾人受打壓議題的關注度。

澳大利亞籍維吾爾倡議者希達亞特(Arslan Hidayat) 與流亡荷蘭的維維爾倡議者比拉力 (Abdugheni Sabit) 自4月17日起在社交媒體上，透過關鍵字「聽見維吾爾人」(#HearUyghur) 邀請海外的維吾爾人上傳無聲的視頻，畫面中這些維吾爾人會舉著被中國政府關押的親人的照片，像是在向國際社會求助，但整段視頻會以無聲方式呈現。

目前，已有20名海外維吾爾人參與了這項活動，而發起者希達亞特也表示，在這些視頻中，維吾爾人透過無聲的肢體語言與國際社會分享他們的擔憂，並呼籲更多人關注維吾爾人受打壓的情況。他說：「這些無聲視頻就像是瓶中信，他們在社交媒體上分享一段無聲影片，希望在世界上其他地方的人，能夠收到他們的訊息。」

希達亞特說，維吾爾人長年都遵守國際社會的規範，而國際社會之前也曾説他們已透過海外維吾爾人的分享，了解中國政府大規模關押維吾爾人的情況。然而，在中國近期取得聯合國人權委員會的席次後，這樣的發展讓希達亞特質疑國際社會是否某種層面上「支持」中國政府打壓維吾爾人的行為。

總部位於美國華府的倡議組織維吾爾人權項目的主任卡納特 (Omar Kanat) 也説，雖然他贊賞一些國際領袖公開聲援維吾爾人，但他認為目前國際社會針對這個議題所做出的回應，仍是不足的。他告訴德國之聲：「全球各地的維吾爾人希望透過『聽見維吾爾人』這樣的活動，要求國際社會針對維吾爾人受打壓的情況，采取更實際的行動。他們無法接受國際社會無聲的回應。」

難以取得新疆當地的疫情資訊

自從新冠疫情爆發以來，海外的維吾爾倡議組織便不斷透過各種管道，試圖了解新疆當地的新冠疫情。然而，在中國政府嚴密的資訊監控下，他們很難確切掌握當地的實際情況。維吾爾人權項目的資深研究與倡議經理安德森 (Dr. Elise Anerson) 向德國之聲表示，海外維吾爾人自今年一月起，便在社交媒體上發起各種活動，呼籲國際社會針對新疆再教育營內的實際狀況，展開獨立調查。

安德森指出，根據中國政府所公布的新冠確診與病亡數字，新疆當地的數字「異常的低」，這也讓她質疑這些資訊的真實性。她強調：「除了再教育營外，不少被關押的維吾爾人近期也被轉入新疆當地的監獄，所以國際社會也應該要求中國政府提供相關的訊息，因為根據中國所公布的官方數字，新疆當地的確診數異常的低。」

今年三月，維吾爾人權項目也發布了一份報告，指出他們在中國社交媒體上，看到一些描述新疆當地食物短缺與人民挨餓的情況，這讓他們擔憂，中國政府在強制執行封鎖的同時，迫使新疆當地許多維吾爾人面臨挨餓的情況。而自三月起，維吾爾人權項目也掌握到一些資訊，顯示中國在封鎖不少省分的同時，卻強迫維吾爾人回到中國各地的工廠工作。

她告訴德國之聲：「根據我們所掌握到的資訊，新疆當地近期已重新恢復部分教育與商業活動，但是我們仍很難完整掌握目前新疆的疫情狀況。」安德森指出，中國政府對新疆維吾爾人的打壓，其實與新冠疫情是有著很強的關聯性的。而透過社交媒體上發起的活動，海外維吾爾人能夠讓國際社會重新關注維吾爾人受到迫害的議題。

安德森説：「維吾爾人很明顯想透過『聽見維吾爾人』，讓國際社會知道他們忽略了維吾爾人之前的求助，而他們希望國際社會能重新透過各種行動來關注維吾爾人在新疆的情況。」

【 本文章由德國之聲授權提供】