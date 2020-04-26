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共和黨57頁「紅皮書」教戰反華 中外交部暗酸：好劇本

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電
美媒報導，美國共和黨參議院委員會給黨內各競選陣營發送一份57頁備忘錄，作為反華「紅皮書」，建議黨內候選人應透過積極攻擊中國來應對本地疫情。對此，中國外交部發言人華春瑩在推特反諷說，「真是一齣好劇本，值得一看！」 中國新聞社
美媒報導，美國共和黨參議院委員會給黨內各競選陣營發送一份57頁備忘錄，作為反華「紅皮書」，建議黨內候選人應透過積極攻擊中國來應對本地疫情。對此，中國外交部發言人華春瑩在推特反諷說，「真是一齣好劇本，值得一看！」 中國新聞社

美媒報導，美國共和黨參議院委員會給黨內各競選陣營發送一份57頁備忘錄，作為反華「紅皮書」，建議黨內候選人應透過積極攻擊中國來應對本地疫情。對此，中國外交部發言人華春瑩在推特反諷說，「真是一齣好劇本，值得一看！」

觀察者網引述美國政治新聞網站「Politico」報導，共和黨競選部門發送57頁的備忘錄，「教授」候選人當被問到「是不是川普的錯」 、「是否涉種族主義」時，應該怎樣透過攻擊中國「過關」。

備忘錄的內容包括從如何將民主黨候選人與中國官方聯繫起來，到怎麼對付種族主義指控。作者還給共和黨候選人提供了三條主要攻擊路線，包括汙衊中國「掩蓋」病毒導致疫情爆發、民主黨人「對中國太溫和」，以及共和黨人將「推動制裁中國的計畫，理由是後者涉及傳播病毒」。

共和黨高層則通過這份文件指導候選人，在回答任何有關病毒的問題時，堅持不懈地傳達出反對中國的意思；當被問及美國當前疫情是否是川普的錯時，候選人也被建議把話題轉移到中國上去。

例如，在被問及甩鍋中國涉嫌煽動種族主義時，候選人被要求這樣回答：「沒有人在指責華裔美國人。這是中方的錯，是他們『掩蓋』病毒，『謊報』其危險性。這才導致了大流行，他們應該對此負責。」

華春瑩除了在推特反諷這份共和黨的57頁備忘錄，也在在推特發文表示，中國已陸續向美國提供逾24.6億個口罩，「每個美國人都能分得7個口罩」。

華春瑩又指，除口罩外，中國更向美國提供5000台呼吸機及其他設備，希望能拯救更多生命。

此外，對於美國國務卿龐培歐日前受訪稱，中國政府可能早在去年11月就掌握了第一批病例，至少在去年12月中旬前就掌握。中國官媒人民日報也已「黑中國的蓬佩奧（龐培歐），只會給自己招黑」為題反擊。

文章稱，黑中國，只會給自己招黑，只會給美國政府招黑，給美國招黑，還奉勸龐培歐，「靠罵中國來刷存在感行不通了，以為有事無事找中國的茬就能轉移美國政府抗疫不力，更是徒勞的。」

共和黨 疫情 口罩

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