快訊

林森店大火 錢櫃：門市停業待現場調查

俄羅斯暴增6361確診創單日最多 累計破8萬例

法媒插畫諷中國隱瞞疫情 習近平與穿山甲同床擁抱

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電

法國知名刊物《查理周刊》最新一期封面刊出諷刺插畫，畫中的中國國家主席習近平上身赤裸與穿山甲親暱躺在床上，並寫道：「中國…真的一切都交代了嗎？」質疑中國沒有說出新型冠狀病毒疫情的實情。

自由亞洲電台報導，近日許多歐洲國家與媒體紛紛指控中國隱匿新冠病毒疫情，《查理周刊》（Charlie Hebdo）最新一期的封面插畫，以習近平在床上擁抱抹上鮮豔紅唇的穿山甲，一臉滿足地抽著菸，隱喻兩者的「親密關係」，並質疑中國欺瞞疫情。查理周刊也在臉書專頁分享封面，目前已有近8000人按讚，逾4000次分享。

中央社報導，這幅諷刺插畫的作者是法國知名插畫家、筆名Coco的雷伊（Corinne Rey）。她在2015年《查理周刊》遭恐怖攻擊事件中，曾被歹徒恐嚇挾持。

另據路透報導，為阻止歐盟發表一份批評中國散布新冠病毒疫情虛假信息的報告，中國方面向歐盟施加壓力，迫使歐盟修改及調整有關內容。報導說，這個跡象顯示，布魯塞爾小心行事，試圖避免把跟中國的關係搞僵。

路透說，四個外交界人士透露，這份報告原定4月1日發表，但在中國官員從美國媒體Politico上看到報告介紹後，報告發表時間被推遲。中國一名高級官員當天跟北京的歐盟官員聯繫時表示「如果報告確實如此，並在今天發表的話，這對有關合作非常不利。」這段話記錄在歐盟的外交通信裡。

至於改動之處，消息人士說，4月20日歐盟政府內部看到的報告首頁上說：「中國繼續在全球範圍散布虛假信息，以轉移人們對大流行疫情的追責，改善自己的國際形象。人們觀察到中國方面採取的公開的和隱蔽的做法。」而日前刊登在歐盟虛假信息網站上的報告摘要，則把虛假信息來源改成了「來自多國政府由國家支持的來源，包括俄羅斯和情節較輕的中國」。

歐盟 疫情 查理周刊

延伸閱讀

中國允捐防疫物資縮水 阿根廷向中採購又被坑

法國查理週刊嘲諷習近平 影射中國隱匿新冠肺炎疫情

習近平重提西遷精神 分析：毛澤東突圍模式

習近平不戴口罩視察西安 要求有序恢復生活秩序

相關新聞

浙江斥資4,250億建超級磁浮 杭州至上海僅需半小時

浙江日前舉行「全面推進高水平交通強省建設動員大會」，宣布未來30年的交通發展規劃。當中包括一項令人矚目的重大工程：滬杭超...

共和黨57頁「紅皮書」教戰反華 中外交部暗酸：好劇本

美媒報導，美國共和黨參議院委員會給黨內各競選陣營發送一份57頁備忘錄，作為反華「紅皮書」，建議黨內候選人應透過積極攻擊中國來應對本地疫情。對此，中國外交部發言人華春瑩在推特反諷說，「真是一齣好劇本，值得一看！」

法媒插畫諷中國隱瞞疫情 習近平與穿山甲同床擁抱

法國知名刊物《查理周刊》最新一期封面刊出諷刺插畫，畫中的中國國家主席習近平上身赤裸與穿山甲親暱躺在床上，並寫道：「中國…真的一切都交代了嗎？」質疑中國沒有說出新型冠狀病毒疫情的實情。

「疫」外滯留非洲海島 美食、沙灘…北京一家爽玩3個月

在北京長期居住，從事互聯網工作的四川重慶人楊洲虎2018年辭職，靠著多年工作積蓄開始了環球旅行。1月26日，楊洲虎帶著媽媽、姊姊、外甥上非洲東部印度洋上的塞席爾島，原本打算玩兩周就回北京，沒想到因為新冠疫情的爆發，回國航班被取消，並再三延期。後來，隨著全球疫情加重，塞席爾停飛了大部分國際航線，並禁止外國人出入境。

家有血跡卻不被警方立案 父自當「偵探」在沙漠挖出母子3人

甘肅朱先生的妻子和兒女三人4月6日突然失聯，家中多處留有血跡，還有脫落的牙齒，朱先生懷疑妻小遇害，向警方報案卻被以「失蹤人口」處理，朱先生於是自行查案，終於查出同村張姓男子因不滿妻子介入其家事，殺害妻子和子女三人後埋屍在30公里外的沙漠。

左手中指「被吃掉」！貴州女嬰獨留在家 遭老鼠狂啃

中國再傳嬰孩遭老鼠咬成重傷事件。貴州凱里市一名三個月大女嬰，疑因看顧的祖母離開一下，便遭老鼠咬傷，頭皮被啃至見骨，面部則被抓得血跡斑斑，手指頭更被咬至看不到骨頭，傷勢嚴重可能需要截肢。

只因風水問題？河北男血刃親戚一家四口

河北保定清苑區近日發生一起重大刑事案件，一家四口在家中被人殺害，公安機關懸賞5萬元（人民幣，下同）緝拿嫌疑人王會強。對於殺人動機，當地村民透露，王會強住在受害人家對面，兩家有親戚關係，此前曾發生過矛盾。

疫情下的香港安老院 玻璃分隔的親情

新冠疫情襲港近百日，港人生活大受影響。明報報導，逾7萬名住在安老院的「院友」，則被逼與親友「隔離」。要見，也只能隔著玻璃門相見15分鐘，親情備受煎熬。

重症均已「清零」…武漢的黃鶴樓關了98天將重開

被封鎖近三個月的武漢4月8日解封以來，城市功能正逐漸重啟。閉園98天的武漢黃鶴樓將於4月29日恢復開放，2020亞洲羽毛球錦標賽也預計重回武漢舉辦。另外，衛健委昨天宣布湖北武漢的新型冠狀病毒重症、危重症患者均已「清零」，將向世界分享抗疫戰勝利經驗。

《方方日記》的中國輿論混戰：武漢封城紀實為何引爆「愛國批鬥」

「打倒方方！打倒《方方日記》！」居住在武漢的中國作家方方，封城期間每天在微博上記錄生活點滴與時事觀察，結果卻因為4月授權給歐美出版，而引爆了一連串針對作家方方與《方方日記》的輿論混戰。一波波的愛國出征言論裡，質疑方方寫作內容「家醜外揚」，把武漢封城期間出現的各種悲傷醜惡的故事，「給美國人做攻擊中國的武器」，針對日記內容的各種造假懷疑外，同時將方方打成了「國家敵人」，扣上「漢奸」、「反革命」與「賣國賊」的帽子，宛如愛國批鬥的時空再現。

黑龍江節目擅用女作家三毛家書 遭遺屬提告索賠

中國黑龍江衛視頗獲好評的文化節目《見字如面》，主要會安排明星藝人在台上朗讀中國古今特色書信。近日該節目被指侵犯著作權，未經許可使用台灣著名作家三毛（原名陳懋平）父親寫給三毛的家書。三毛遺屬將《見字如面》節目方起訴至北京互聯網法院，要求公開賠禮道歉、消除影響，並且賠償損失11萬元人民幣（新台幣約46.7萬元）。案件未當庭宣判。

港府上訴…港青辱五星旗 社服令改囚20天

香港一名21歲冷氣技工學徒去年9月在沙田新城巿廣場集會中踐踏五星旗，早前認罪後被判200小時社會服務令。律政司不滿刑期過輕，申請覆核，上訴庭昨改判被告監禁20日，成為反修例風暴以來，首次有被控侮辱五星旗罪的示威者判囚。

熱門新聞

「蠟燭」揭金正恩出事？陸前外長李肇星姪女：只說事實

解放軍馳援三「盟友」 運20首次出境執行任務

中國志工備份遭刪報導後失蹤 可能升級國安案件

家有血跡卻不被警方立案 父自當「偵探」在沙漠挖出母子3人

陸健身淪慘業 60%面臨倒閉

大陸已查獲近9000萬個問題口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。