法媒插畫諷中國隱瞞疫情 習近平與穿山甲同床擁抱

法國知名刊物《查理周刊》最新一期封面刊出諷刺插畫，畫中的中國國家主席習近平上身赤裸與穿山甲親暱躺在床上，並寫道：「中國…真的一切都交代了嗎？」質疑中國沒有說出新型冠狀病毒疫情的實情。

自由亞洲電台報導，近日許多歐洲國家與媒體紛紛指控中國隱匿新冠病毒疫情，《查理周刊》（Charlie Hebdo）最新一期的封面插畫，以習近平在床上擁抱抹上鮮豔紅唇的穿山甲，一臉滿足地抽著菸，隱喻兩者的「親密關係」，並質疑中國欺瞞疫情。查理周刊也在臉書專頁分享封面，目前已有近8000人按讚，逾4000次分享。

中央社報導，這幅諷刺插畫的作者是法國知名插畫家、筆名Coco的雷伊（Corinne Rey）。她在2015年《查理周刊》遭恐怖攻擊事件中，曾被歹徒恐嚇挾持。

另據路透報導，為阻止歐盟發表一份批評中國散布新冠病毒疫情虛假信息的報告，中國方面向歐盟施加壓力，迫使歐盟修改及調整有關內容。報導說，這個跡象顯示，布魯塞爾小心行事，試圖避免把跟中國的關係搞僵。

路透說，四個外交界人士透露，這份報告原定4月1日發表，但在中國官員從美國媒體Politico上看到報告介紹後，報告發表時間被推遲。中國一名高級官員當天跟北京的歐盟官員聯繫時表示「如果報告確實如此，並在今天發表的話，這對有關合作非常不利。」這段話記錄在歐盟的外交通信裡。

至於改動之處，消息人士說，4月20日歐盟政府內部看到的報告首頁上說：「中國繼續在全球範圍散布虛假信息，以轉移人們對大流行疫情的追責，改善自己的國際形象。人們觀察到中國方面採取的公開的和隱蔽的做法。」而日前刊登在歐盟虛假信息網站上的報告摘要，則把虛假信息來源改成了「來自多國政府由國家支持的來源，包括俄羅斯和情節較輕的中國」。