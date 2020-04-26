「疫」外滯留非洲海島 美食、沙灘…北京一家爽玩3個月

來源：YouTube

在北京長期居住，從事互聯網工作的四川重慶人楊洲虎2018年辭職，靠著多年工作積蓄開始了環球旅行。1月26日，楊洲虎帶著媽媽、姊姊、外甥上非洲東部印度洋上的塞席爾島，原本打算玩兩周就回北京，沒想到因為新冠疫情的爆發，回國航班被取消，並再三延期。後來，隨著全球疫情加重，塞席爾停飛了大部分國際航線，並禁止外國人出入境。

上觀新聞報導，就這樣，一家人受困在這座美麗的海島上。雖然塞席爾是人人嚮往的「人間天堂」，但想離開卻無法離開的滋味並不美好。好在，這一家人都非常樂觀，眼看回家之路遙遙無期，他們便開始做「打持久戰」的準備。

據報導，楊洲虎先將簽證延期，然後租了一個性價比高的住所。島上大部分物資都能自給自足。平時都在別墅裡自己動手做菜，每月飲食開銷5000元人民幣（約706美元）就能打住，一家四個人的生活成本約2萬元，跟在北京差不多，而生活質量卻提升了不少。

報導稱，楊洲虎笑說這三個月每天學法語追劇烹海鮮。媽媽追了之前沒時間看的電視劇《都挺好》、《小歡喜》。

每天全家一起在海灘上玩兩個小時，去看島上特有的象龜，給牠餵食，中午回來洗澡、吃午飯。午睡後再學習法語，下午一家人又去海灘曬曬太陽、遊游泳沖沖浪，悠閒地欣賞印度洋瑰麗的日落。晚上吃完飯，姊姊帶著小朋友就在樓下院子玩沙、捉蝸牛，他繼續在燈下學法語，30年來海灘從未像現在這樣安靜。

一家人每周去兩次採購兩次。每天吃得最多的就是魚。意麵十來塊人民幣一包，烹飪又方便，因此成為了他們的主食。有時他還會買點辣椒，做一頓川菜，烹飪水平也大有長進。

3月16日，塞席爾出現第一個新冠確診病例，當地的藥店已很難買到口罩，中國駐塞席爾大使館工作人員為他們送來了口罩等防疫物資，而且每周都會打兩次電話關心。

報導指出，目前有十多個中國人被滯留在塞席爾。最新消息是，塞席爾機場5月開放，可以離島，但回中國的航班還沒有著落，意味著即使離開島上，也只能去其他國家待著，這樣還比較危險，楊洲虎想，倒不如就在島上待著。

楊洲虎的媽媽也在島上過了70大壽。往年這個時候，全家會在北京爬香山登高望遠，這次則是由外孫牽著，穿越熱帶雨林，獨占最原生態的海灘。下周，小外甥也將在島上迎來三歲生日。