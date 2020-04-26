家有血跡卻不被警方立案 父自當「偵探」在沙漠挖出母子3人

甘肅朱先生的妻子和兒女三人4月6日突然失聯，家中多處留有血跡，還有脫落的牙齒，朱先生懷疑妻小遇害，向警方報案卻被以「失蹤人口」處理，朱先生於是自行查案，終於查出同村張姓男子因不滿妻子介入其家事，殺害妻子和子女三人後埋屍在30公里外的沙漠。

紅星新聞報導，4月5日晚。在外工作的朱先生和在甘肅家中的妻子，像平常一樣視頻聊天，4月6日早上再打電話卻聯繫不上，他立即趕回家，發現妻子和11歲的兒子、8歲的女兒不見人影，家中凌亂，地上、茶几和插座上均有血跡，床上還有脫落的牙齒，床上的被褥也不見了，他懷疑妻小遇害，馬上報警。

4月6日晚，民勤縣公安局刑警隊稱，這屬於離家出走，人口失蹤，沒有辦法處理。但朱先生認為，家中還有血跡，不可能離家出走，決定自行「查案」。

4月9日晚上，朱先生發現妻子帳戶上的6000多元錢不見了，而且有在某商舖消費的紀錄。朱先生聯絡商舖看了監控，查出消費男子竟是同村的張男。

報導指出，4月11日下午，朱先生和家人將掌握的情況再次告訴民勤縣公安局刑警隊，警方這才立案，當天抓獲嫌疑人張男，並於4月12日早上在30公里外的沙漠，挖出朱先生妻子、兒女三人的遺體。

根據死亡原因鑑定意見書，兩名孩子是被人為殺害後焚屍，而朱先生的妻子是被捆綁後燒死。4月22日，張男被檢察機關以涉嫌故意殺人罪批准逮捕。

朱先生的弟弟說，兇手是4月5日晚9時前潛入哥哥家中，等到當晚11時許，嫂子和侄兒、侄女都熟睡後作案。「兇手先殺害的是我侄子，再將他們帶上他開的一輛轎車上，拉到了30公里外的沙漠中，澆上汽油焚屍，並掩埋在沙漠中。」

至於為何犯案，據家屬向警方了解，3月初，張男跟妻子鬧矛盾，其妻打電話給朱妻，朱妻就將張男的妻子接走了。「就因為這個事，他認為我嫂子參與了他的家庭事務，一直懷恨在心。」朱先生的弟弟說。