左手中指「被吃掉」！貴州女嬰獨留在家 遭老鼠狂啃

中國再傳嬰孩遭老鼠咬成重傷事件。貴州凱里市一名三個月大女嬰，疑因看顧的祖母離開一下，便遭老鼠咬傷，頭皮被啃至見骨，面部則被抓得血跡斑斑，手指頭更被咬至看不到骨頭，傷勢嚴重可能需要截肢。

綜合媒體報導，女嬰一直由祖母照顧，父母則於上海工作。日前，女嬰睡著後，祖母用棉被及枕巾包裹放在床上，便到住家外約十分鐘路程的地方洗衣服。約半小時後，祖母回家竟發現孫女頭面部滿是傷痕。

當時女嬰頭面流血，頭皮被啃至見到頭骨，面部也有抓傷痕跡，左手中指更「被吃掉」，連手指頭也看不見。祖母趕緊將孫女送院，不過由於傷勢嚴重，許多醫院不敢收治，至傍晚才有醫院幫忙治療。女嬰的父母隨後也趕回貴州。

女嬰的母親表示，女兒的頭皮被咬掉一大塊，能見到骨頭，左手也嚴重受損爛掉，甚至出現骨折情況，「醫生還未確認女兒受傷原因，但女兒的鼻子上有爪印，家裡附近有潮濕朝有老鼠出沒，應該就是被老鼠咬傷。」