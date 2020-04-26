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只因風水問題？河北男血刃親戚一家四口

世界日報 / 中國新聞組╱北京26日電
河北保定清苑區近日發生一起重大刑事案件，一家四口在家中被人殺害，公安機關懸賞5萬元（人民幣，下同）緝拿嫌疑人王會強。楚天都市報
河北保定清苑區近日發生一起重大刑事案件，一家四口在家中被人殺害，公安機關懸賞5萬元（人民幣，下同）緝拿嫌疑人王會強。楚天都市報

河北保定清苑區近日發生一起重大刑事案件，一家四口在家中被人殺害，公安機關懸賞5萬元（人民幣，下同）緝拿嫌疑人王會強。對於殺人動機，當地村民透露，王會強住在受害人家對面，兩家有親戚關係，此前曾發生過矛盾。

楚天都市報報導，保定市公安局清苑區分局通報，分局指揮中心24日接王某報警稱：魏村鎮魏村北街其哥哥及侄媳婦一家人聯繫不上，家大門上著鎖，門口有血跡。

接到報警後，清苑區公安分局立即趕赴現場後發現，王某某和其兒媳孫某及其孫女、孫子在家中遇害。

經公安機關進一步偵查，確定1983年生的王會強有重大作案嫌疑。王會強案發後潛逃，潛逃時留短髮，穿深色衣服，騎黑色直把山地自行車，後座有黑包。

據報導，當地村民小婷（化名）說：受害人王某某的孫女小王今年20歲，她們曾一起在魏村二中讀初中。小王還有個12歲的弟弟，兄妹倆的父母以前靠賣水果謀生，兩年前父親患癌症去世，之後母親孫某去了當地的製香廠打工，供兩個孩子讀書。

據她所知，嫌疑人王會強住在小王家對門，兩家有親戚關係。因為兩家大門的風水問題，王會強和小王家鬧過矛盾。小婷還稱，王會強的兒子幾年前患白血病，他還在網上發起過眾籌，但後來孩子還是沒保住，妻子也跟他離婚了。

另一村民也透露，王會強近幾年家庭遭遇不幸。

另有網友發文，聲稱受害者孫某是她小姨，孫某丈夫患癌去世，孫某帶著兩個孩子，王會強是她家鄰居，一直欺負孫某一家。「具體什麼過節不清楚，我姥姥、姥爺和媽媽都承受不住，希望早日抓到兇手。」

河北保定清苑區近日發生一起重大刑事案件，一家四口在家中被人殺害，公安機關懸賞5萬元（人民幣，下同）緝拿嫌疑人王會強。楚天都市報
河北保定清苑區近日發生一起重大刑事案件，一家四口在家中被人殺害，公安機關懸賞5萬元（人民幣，下同）緝拿嫌疑人王會強。楚天都市報

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