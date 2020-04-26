疫情下的香港安老院 玻璃分隔的親情

新冠疫情襲港近百日，港人生活大受影響。明報報導，逾7萬名住在安老院的「院友」，則被逼與親友「隔離」。要見，也只能隔著玻璃門相見15分鐘，親情備受煎熬。

明報報導，45歲的阿芳與75歲的興全，本是一對平凡幸福的夫妻，但2014年8月興全中風，半身無法行動，說話能力也大受影響。阿芳在獨力照顧興全4年，自己的健康也亮起了紅燈，去年不得不安排他入住安老院。為了能每日到院陪伴丈夫，阿芳特意找了夜更工作。奈何疫情來襲，2月中起院方開始禁止探望，阿芳大感失落。過了一段日子，院方才開放預約式會面，但須隔著玻璃。

明報報導，阿芳踏出電梯後，將一袋點心交到院方職員手中，裡面有興全喜歡吃的蝦餃與腸粉。行動不便、坐在椅上的興全在玻璃門後等候，門外的阿芳彎着腰，才與他眼神對上。她提高嗓子，指手劃腳，把手靠在門外，「老公，望住我，畀隻手我（把手給我）」，興全聽到熟悉聲音，慢慢把手貼近門邊，朝阿芳的方向端詳了好久。

明報報導，「過呢個難關，我就得喇，好無？」（過了這個難關，咱們就沒問題了，好不好？）阿芳溫柔的說，興全聽完點點頭，說了聲「好」。「他對我不離不棄，我都是不離不棄，兩個人一直互相扶持，不能邊個（那個）有事就放棄另一個」，阿芳說完忍不住流下眼淚。她只盼疫情趕快退去，能再帶興全到茶樓飲茶、回東莞探親旅遊。

明報報導，雖然每次只能隔着玻璃相見15分鐘，但阿芳知道丈夫吃得飽、穿得暖，她的心便安定了。「每一次見面都好珍惜」，說著說著，她笑了。