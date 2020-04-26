快訊

影／敦睦艦隊與台鐵車長案 指揮中心14:00記者會

17歲女錢櫃打工遇火失聯 母兄焦急趕到場相擁大哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下的香港安老院 玻璃分隔的親情

世界日報 / 香港新聞組／香港26日電

新冠疫情襲港近百日，港人生活大受影響。明報報導，逾7萬名住在安老院的「院友」，則被逼與親友「隔離」。要見，也只能隔著玻璃門相見15分鐘，親情備受煎熬。

明報報導，45歲的阿芳與75歲的興全，本是一對平凡幸福的夫妻，但2014年8月興全中風，半身無法行動，說話能力也大受影響。阿芳在獨力照顧興全4年，自己的健康也亮起了紅燈，去年不得不安排他入住安老院。為了能每日到院陪伴丈夫，阿芳特意找了夜更工作。奈何疫情來襲，2月中起院方開始禁止探望，阿芳大感失落。過了一段日子，院方才開放預約式會面，但須隔著玻璃。

明報報導，阿芳踏出電梯後，將一袋點心交到院方職員手中，裡面有興全喜歡吃的蝦餃與腸粉。行動不便、坐在椅上的興全在玻璃門後等候，門外的阿芳彎着腰，才與他眼神對上。她提高嗓子，指手劃腳，把手靠在門外，「老公，望住我，畀隻手我（把手給我）」，興全聽到熟悉聲音，慢慢把手貼近門邊，朝阿芳的方向端詳了好久。

明報報導，「過呢個難關，我就得喇，好無？」（過了這個難關，咱們就沒問題了，好不好？）阿芳溫柔的說，興全聽完點點頭，說了聲「好」。「他對我不離不棄，我都是不離不棄，兩個人一直互相扶持，不能邊個（那個）有事就放棄另一個」，阿芳說完忍不住流下眼淚。她只盼疫情趕快退去，能再帶興全到茶樓飲茶、回東莞探親旅遊。

明報報導，雖然每次只能隔着玻璃相見15分鐘，但阿芳知道丈夫吃得飽、穿得暖，她的心便安定了。「每一次見面都好珍惜」，說著說著，她笑了。

疫情 香港 中風

延伸閱讀

香港機場全球首試全身消毒通道設施 40秒消毒殺菌

銅鑼灣書店在台北重啟 林榮基：台灣是香港人最後堡壘

相信台灣有自由...銅鑼灣書店搬家 不向極權低頭

香港今新增2例確診 出現8例復陽患者

相關新聞

浙江斥資4,250億建超級磁浮 杭州至上海僅需半小時

浙江日前舉行「全面推進高水平交通強省建設動員大會」，宣布未來30年的交通發展規劃。當中包括一項令人矚目的重大工程：滬杭超...

疫情下的香港安老院 玻璃分隔的親情

新冠疫情襲港近百日，港人生活大受影響。明報報導，逾7萬名住在安老院的「院友」，則被逼與親友「隔離」。要見，也只能隔著玻璃門相見15分鐘，親情備受煎熬。

重症均已「清零」…武漢的黃鶴樓關了98天將重開

被封鎖近三個月的武漢4月8日解封以來，城市功能正逐漸重啟。閉園98天的武漢黃鶴樓將於4月29日恢復開放，2020亞洲羽毛球錦標賽也預計重回武漢舉辦。另外，衛健委昨天宣布湖北武漢的新型冠狀病毒重症、危重症患者均已「清零」，將向世界分享抗疫戰勝利經驗。

《方方日記》的中國輿論混戰：武漢封城紀實為何引爆「愛國批鬥」

「打倒方方！打倒《方方日記》！」居住在武漢的中國作家方方，封城期間每天在微博上記錄生活點滴與時事觀察，結果卻因為4月授權給歐美出版，而引爆了一連串針對作家方方與《方方日記》的輿論混戰。一波波的愛國出征言論裡，質疑方方寫作內容「家醜外揚」，把武漢封城期間出現的各種悲傷醜惡的故事，「給美國人做攻擊中國的武器」，針對日記內容的各種造假懷疑外，同時將方方打成了「國家敵人」，扣上「漢奸」、「反革命」與「賣國賊」的帽子，宛如愛國批鬥的時空再現。

黑龍江節目擅用女作家三毛家書 遭遺屬提告索賠

中國黑龍江衛視頗獲好評的文化節目《見字如面》，主要會安排明星藝人在台上朗讀中國古今特色書信。近日該節目被指侵犯著作權，未經許可使用台灣著名作家三毛（原名陳懋平）父親寫給三毛的家書。三毛遺屬將《見字如面》節目方起訴至北京互聯網法院，要求公開賠禮道歉、消除影響，並且賠償損失11萬元人民幣（新台幣約46.7萬元）。案件未當庭宣判。

港府上訴…港青辱五星旗 社服令改囚20天

香港一名21歲冷氣技工學徒去年9月在沙田新城巿廣場集會中踐踏五星旗，早前認罪後被判200小時社會服務令。律政司不滿刑期過輕，申請覆核，上訴庭昨改判被告監禁20日，成為反修例風暴以來，首次有被控侮辱五星旗罪的示威者判囚。

港前義員區諾軒襲警判社服令 將上訴

前立法會議員區諾軒，去年7月於九龍區騷亂中曾用「大聲公」（揚聲器）敲打警員長盾，並在警司耳邊叫喊，早前被裁定兩項襲警罪成，九龍城法院昨判他140小時社會服務令，毋須入獄。

香港文憑試首日 5人生病缺考 1人發燒遭勸退

受疫情一延再延的中學文憑試（DSE）昨天開考，首科視覺藝術有逾3300名考生，涉及51個試場，最終5人因病缺席。試場外有1名考生稱發燒並服用了退燒藥，希望可應試，經考評局協調後離場；此外，則無考生因體溫超過耳溫38℃而被臨場拒考。

中國首次火星探測任務「天問一號」 7月升空

中國國家航天局24日公布中國首次火星探測任務「天問一號」，命名源於屈原長詩「天問」，同時發布象徵「攬星九天」的任務標識。依照計畫，天問一號任務預計今年7月啟動，火星探測器將搭乘長征五號遙四火箭，開啟中

中國首位女航天員劉洋接棒楊利偉 任航天公益形象大使

中國首次火星探測任務「天問一號」24日啟動，儀式上另一個「嬌點」是劉洋獲國家航天局宣布聘為「中國航天公益形象大使」，這位原本征戰太空的中國首位女航天員自此領了新任務，參與並宣傳「天問一號」等「航天強國」計畫，協助中國開啟航天事業新紀元。

孫力軍情婦被查？這兩位央視女主播都「好著呢」

中紀委19日通報公安部副部長孫力軍涉嫌違紀接受調查後，據傳他的多名央視情婦也被帶走調查。海外傳聞央視女主播董卿及李思思捲入，但知情人透露，董卿之前在上海照顧母親，已於幾天前回到央視工作，一切安好。李思思則據稱將於下月主持央視的國際護士節文藝晚會，她本人也在微博留言「好著呢」。

緬甸武裝衝突3砲彈掉落 中國境內學校被擊中

中國與緬甸邊境23日晚上發生武裝衝突，中國境內一所學校的房舍和一些車輛被子彈擊中，暫無人員傷亡的消息。

熱門新聞

「蠟燭」揭金正恩出事？陸前外長李肇星姪女：只說事實

習近平重提西遷精神 分析：毛澤東突圍模式

錯養28年！母想「割肝救子」才知不是親生的 疑護士釀禍

電信聯通25萬座5G基地站採購公告 華為中興等中標

解放軍馳援三「盟友」 運20首次出境執行任務

中國志工備份遭刪報導後失蹤 可能升級國安案件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。