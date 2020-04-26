重症均已「清零」…武漢的黃鶴樓關了98天將重開

被封鎖近三個月的武漢4月8日解封以來，城市功能正逐漸重啟。閉園98天的武漢黃鶴樓將於4月29日恢復開放，2020亞洲羽毛球錦標賽也預計重回武漢舉辦。另外，衛健委昨天宣布湖北武漢的新型冠狀病毒重症、危重症患者均已「清零」，將向世界分享抗疫戰勝利經驗。

武漢晚報報導，自1月23日武漢封城以來即關閉的黃鶴樓，4月29日將恢復開園，這代表著武漢城市功能進一步復甦，民眾正逐漸回歸正常生活。該園工作人員稱，武漢市公園協會、黃鶴樓公園、長江日報在開園當天將合辦「黃鶴感恩、武漢復甦」主題活動，邀請武漢各領域的「戰疫者」代表敲鐘祈福、遊園賞春，謝謝他們守護武漢。

此外，「武漢一定贏」畫展也將同步在黃鶴樓開展，展出漫畫家「小林」在疫情期間為武漢創作的漫畫作品。這些作品曾出現在武漢的方艙醫院和全國200多家定點醫院和醫療機構，溫暖和激勵了許多醫護人員和患者。

另北京青年報引述馬來西亞媒體報導稱，亞洲羽毛球協會近期表示，如果一切情況允許，因疫情延後的「2020亞洲羽毛球錦標賽」，年內將重回中國武漢，因為「現在已經非常安全了的武漢，完全有資格有能力舉辦這屆原本就屬於這座城市的比賽」。若亞錦賽回到武漢，將是這座城市連續第六年舉辦這一賽事。

2020羽毛球亞錦賽是東京奧運會最後一站積分賽，原定於4月下旬在武漢舉行，但因新冠病毒疫情蔓延，一度被改到菲律賓馬尼拉舉辦，此後再度延期，世界羽聯也凍結了國際排名。

報導說，亞錦賽賽事舉辦場館——武漢體育中心體育館疫情期間曾被徵用改為方艙醫院，最近六周內進行了兩度全面消毒。武漢市民經過76日的封城，目前已逐漸恢復日常的生活。

湖北省新冠病毒疫情防控工作指揮部25日宣布，湖北省現時只有23宗要住院治療的確診患者，其中重症、危重症患者數目均已「清零」。國家衛健委主任馬曉偉說，「清零」標誌著湖北武漢保衛戰取得了決定性的勝利。

衛健委統計，武漢在院重症病例數量從最高峰時2月19日的9689例，到現在重症和危重症病例「清零」 ，武漢市累計治癒率是92.2%，重症患者轉歸為治癒的比例為88.9% 。馬曉偉表示，武漢在新冠肺炎重症救治方面形成了中國經驗，提供了寶貴經驗，也完全可以同國際社會分享。