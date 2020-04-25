黑龍江節目擅用女作家三毛家書 遭遺屬提告索賠

中國黑龍江衛視頗獲好評的文化節目《見字如面》，主要會安排明星藝人在台上朗讀中國古今特色書信。近日該節目被指侵犯著作權，未經許可使用台灣著名作家三毛（原名陳懋平）父親寫給三毛的家書。三毛遺屬將《見字如面》節目方起訴至北京互聯網法院，要求公開賠禮道歉、消除影響，並且賠償損失11萬元人民幣（新台幣約46.7萬元）。案件未當庭宣判。

據中國媒體引述三毛遺屬陳氏三姊弟表示，三毛及其父母去世後，該封名為《過去．現在．未來》的家信著作財產權是由三姊弟人依法繼承，至今仍在著作權保護期內。報導又提到，節目方曾經在2016年與陳氏三姊弟商談合作，最終並未達成，如今卻未經許可使用該封家信，侵害著作財產權。

陳氏三姐弟的代理律師更稱，節目方在使用該封家書時改變原作標題，並且改動字句、段落，並且引用內容並不完整，原文有超過4000字，節目方僅節選千多字。代理律師認為，此舉使得該封家書信「從大愛修改成了小愛，傷害了原告及其家人的情感。」

節目方則反駁指家信本來就沒有固定標題，在節目中所標明的標題《你這一次的境界，是沒有回頭路可言了》亦是摘錄自家書原句。雖然節目使用該封家書時，確實有部分文字性的修改和刪節，但沒有對實際含義進行調整。此外，節目方又稱該期的節目主題是「思念」，朗讀家書後讓嘉賓點評，用以展示時代場景、人物情感和社會風物，認為應被認定是對該封家信的合理使用。另一方面，節目方指節目播出後得到媒體、觀眾的廣泛稱讚，沒有導致公眾對三毛及其親人的負面評價，認為原告主張的精神損害賠償沒有依據。

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文章授權轉載自《香港01》