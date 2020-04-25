港前義員區諾軒襲警判社服令 將上訴

前立法會議員區諾軒，去年7月於九龍區騷亂中曾用「大聲公」（揚聲器）敲打警員長盾，並在警司耳邊叫喊，早前被裁定兩項襲警罪成，九龍城法院昨判他140小時社會服務令，毋須入獄。

大公報報導，判決前，區諾軒於庭外在黃之鋒等眾志成員撐場下，宣聲法治不彰；判決後，他自稱無罪，聲言已申請上訴。

明報報導，過去半年，區諾軒因選舉呈請案而失去立會議席，現時襲警罪成，他說，「這麼多宗案件，我看不到法律有任何一方面曾幫助我」，已對法院會維護自己權利失去信心。

區諾軒曾經答應家人，無論如何都不會被捕、不做要承受刑責的事，惟大半年內他已三度被捕。區諾軒在facebook說，「我不是大家想像中堅強」，他問「我怎知下周、數月後，會否又有警員在門外拍門？」

他還說，由近年議會可見，做泛民議員艱難得很，風險亦很大，寄語有意從政者要有承擔，也要謹慎應對。